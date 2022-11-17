https://sputniknews.com.tr/20221117/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063547992.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6063 lira, satış fiyatı 18.6233 liradan işlem görüyor. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T09:26+0300

2022-11-17T09:26+0300

2022-11-17T09:26+0300

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Dolarda yatay seyir sürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6063 lira, satış fiyatı 18,6233 liradan işlem görüyor.Euro/TL 19,3105 lira alış fiyatı, 19,3387 satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0372 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?17 Kasım 2022 sabahında ons altın 1762 dolara alıcı bulurken, gram altın satış fiyatı 1054 lira seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1698 lira,Yarım altın 3485 lira,Cumhuriyet altını 6947 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221116/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1063475357.html

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