Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221117/diyarbakir-antalya-ucaginda-yapilan-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1063580901.html
Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Diyarbakır’dan Antalya’ya 20.55’de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:22+0300
2022-11-17T23:22+0300
bomba
türkiye
uçak
bomba ihbarı
diyarbakır
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063580983_16:0:1008:558_1920x0_80_0_0_bca4b3544923958d4b68bec623102aa9.jpg
Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait uçakta iddiaya göre, iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.
türkiye
diyarbakır
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063580983_140:0:884:558_1920x0_80_0_0_db237dc9782dc83f2e036d718e71af3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bomba, uçak, bomba ihbarı, diyarbakır, antalya
bomba, uçak, bomba ihbarı, diyarbakır, antalya

Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

23:22 17.11.2022
© İHADiyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Diyarbakır’dan Antalya’ya 20.55’de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait uçakta iddiaya göre, iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала