https://sputniknews.com.tr/20221117/diyarbakir-antalya-ucaginda-yapilan-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1063580901.html

Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Diyarbakır’dan Antalya’ya 20.55’de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T23:22+0300

2022-11-17T23:22+0300

2022-11-17T23:22+0300

bomba

türkiye

uçak

bomba ihbarı

diyarbakır

antalya

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Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait uçakta iddiaya göre, iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.

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bomba, uçak, bomba ihbarı, diyarbakır, antalya