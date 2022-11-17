https://sputniknews.com.tr/20221117/diyarbakir-antalya-ucaginda-yapilan-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1063580901.html
Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Diyarbakır’dan Antalya’ya 20.55’de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:22+0300
2022-11-17T23:22+0300
2022-11-17T23:22+0300
bomba
türkiye
uçak
bomba ihbarı
diyarbakır
antalya
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Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait uçakta iddiaya göre, iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.
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bomba, uçak, bomba ihbarı, diyarbakır, antalya
bomba, uçak, bomba ihbarı, diyarbakır, antalya
Diyarbakır-Antalya uçağında yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
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Diyarbakır’dan Antalya’ya 20.55’de hareket edecek olan uçakta bomba ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Yapılan arama sonucu ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
Diyarbakır'dan Antalya'ya 20.55'de hareket edecek olan Sun Exspress firmasına ait uçakta iddiaya göre, iki yolcunun aralarında ‘çantamızda bomba var' konuşmasını duyan bir yolcu, dışarı çıkarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bekletilen uçakta arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikada yapılan aramada, ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Panik içinde uçuşu bekleyen yolcular, aramanın tamamlanmasıyla uçağa alındı.