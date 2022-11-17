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https://sputniknews.com.tr/20221117/cumhurbaskani-erdogandan-g20-liderler-zirvesi-paylasimi-katki-sunmaya-devam-edecegiz-1063542966.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: 'Katkı sunmaya devam edeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: 'Katkı sunmaya devam edeceğiz'
Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T00:35+0300
2022-11-17T00:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
g20
paylaşım
video
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20’ye katkı sunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, g20, paylaşım, video
recep tayyip erdoğan, g20, paylaşım, video

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı: 'Katkı sunmaya devam edeceğiz'

00:35 17.11.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20’ye katkı sunmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.
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