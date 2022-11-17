https://sputniknews.com.tr/20221117/cumhurbaskani-erdogan-netanyahu-ile-gorustu-1063567108.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T16:09+0300

2022-11-17T16:09+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

benyamin netanyahu

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

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recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, türkiye