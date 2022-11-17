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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T16:09+0300
2022-11-17T16:34+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
benyamin netanyahu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221113/israilde-hukumeti-kurma-gorevi-eski-basbakanlardan-netanyahuda-1063383294.html
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recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, türkiye
recep tayyip erdoğan, benyamin netanyahu, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü

16:09 17.11.2022 (güncellendi: 16:34 17.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Binyamin Netanyahu’ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria’da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
Benjamin Netanyahu- Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
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İsrail'de hükümeti kurma görevi eski başbakanlardan Netanyahu'da
13 Kasım, 14:57
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