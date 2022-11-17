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CHP lideri Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "5'li çeteden parayı alacağım. Öyle yok alamaz falan, alacağım. Araya adam koyuyorlar. 'Acaba Kılıçdaroğlu bizimle görüşür mü?'... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T17:53+0300
2022-11-17T17:59+0300
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Bir dizi programa katılmak için Kilis’e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, 'parayı 5’li çeteden alacaklarını' söyledi. 5’li çetenin kendisiyle görüşmek için araya adam koyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, çetelerle görüşmeyeceğini ifade etti. Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının söyleyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:5’li çetenin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Fakirliği, yoksulluğu bu ülkeden atacağız. Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221117/kilicdaroglu-iktidar-olursa-suriyede-mesru-hukumetle-protokol-yapilacak-1063559337.html
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kemal kılıçdaroğlu, kilis, chp
kemal kılıçdaroğlu, kilis, chp

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor

17:53 17.11.2022 (güncellendi: 17:59 17.11.2022)
© İHACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "5'li çeteden parayı alacağım. Öyle yok alamaz falan, alacağım. Araya adam koyuyorlar. 'Acaba Kılıçdaroğlu bizimle görüşür mü?' Ben görüşmem çetelerle, ben milletimle görüşürüm" dedi.
Bir dizi programa katılmak için Kilis’e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.
Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, 'parayı 5’li çeteden alacaklarını' söyledi. 5’li çetenin kendisiyle görüşmek için araya adam koyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, çetelerle görüşmeyeceğini ifade etti.

Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının söyleyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Adaletin olmadığı bir Türkiye’de yaşıyoruz. Devletin temeli adalettir. Adaletsizlik bütün kötülüklerin günahıdır. Hakim, kanuna göre karar vermez. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet oluşan geliri hakça paylaşmaktır. Ülkenizi seviyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Adalet istiyorsanız CHP’ye katılacaksınız. Herkesin işi olsun diyorsanız CHP’ye katılacaksınız. İktidara geldiğimizde uyuşturucu baronlarını Türkiye’den silip atacağız. Bütün ön yargılarımızdan arınmak zorundayız. Akılla, mantıkla sandığa gitmeliyiz. 6 lider bir aradayız. Hepimiz bu memlekette huzur istiyoruz. Komşularınızı, akrabalarınızı ikna edin. Kilis’te oyumuz düşük ama bunun sebebi biziz biz. Gelmedik, oy istemedik. Ankara’da oturduk, bize niye oy vermiyorlar dedik. Ama artık buradayız.”
5’li çetenin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Fakirliği, yoksulluğu bu ülkeden atacağız. Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’da İş İnsanları Buluşmasının açılışında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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