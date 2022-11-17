https://sputniknews.com.tr/20221117/chp-lideri-kilicdaroglu-5li-cete-benimle-gorusmek-icin-araci-yolluyor-1063570184.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu: 5’li çete benimle görüşmek için aracı yolluyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "5'li çeteden parayı alacağım. Öyle yok alamaz falan, alacağım. Araya adam koyuyorlar. 'Acaba Kılıçdaroğlu bizimle görüşür mü?'... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T17:53+0300

2022-11-17T17:53+0300

2022-11-17T17:59+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

kilis

chp

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Bir dizi programa katılmak için Kilis’e giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, 'parayı 5’li çeteden alacaklarını' söyledi. 5’li çetenin kendisiyle görüşmek için araya adam koyduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, çetelerle görüşmeyeceğini ifade etti. Uyuşturucu baronlarını Türkiye’den söküp atacaklarının söyleyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:5’li çetenin kendisiyle görüşmek istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Asgari ücretin altında hiçbir ailenin geliri olmayacak. Aile bir ülkenin temelidir. Ailenin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Kadını, erkeğin eline bakmaktan kurtaracağız. Devlet, kadının gelirine göre kendisine para yatıracak. Fakirliği, yoksulluğu bu ülkeden atacağız. Türkiye zengin bir ülke, o 5’li çeteden parayı alacağız. Araya adam koyuyorlar benimle görüşmek için, ben çetelerle görüşmem” diye konuştu.

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