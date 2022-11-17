https://sputniknews.com.tr/20221117/cavusoglu-tahil-anlasmasina-herkes-uymali-1063573519.html
Çavuşoğlu: Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz
Çavuşoğlu: Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Casaubon ile ortak basın toplantısında, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Bazıları 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz'... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T19:37+0300
2022-11-17T19:37+0300
2022-11-17T19:49+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard Casaubon'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Özellikle ABD ile diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle, ülkelerle yoğun bir şekilde süreci yürüttük. Özellikle Rus amonyağının Odessa'dan ve de bazı Avrupa ülkelerinden Estonya, Letonya, Belçika, Hollanda, Almanya limanlarından ihracatıyla ilgili yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu.Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz?' diyorlar. Hayır, savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması lazım. Bazı zorluklar oldu, epeyce mesafe kat edildi. Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır.Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Esir takası, bizim de yardımcı olduğumuz. Nükleer santral konusunda, atom enerjisi uzmanları ile Türkiye'de bir araya gelinmesi. Önemli buluşmalara arabuluculuk ve ev sahipliği yaptık. İnşallah bir daha da ihtiyaç kalmaz. O zamana kadar ateşkes olur, sorunun tamamen çözülmesi için müzakereye dönüş olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelensky ile temasları olacaktır. Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışıla çabalarımızın kesintisiz olmaması için sürdüreceğiz."
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mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz
19:37 17.11.2022 (güncellendi: 19:49 17.11.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Casaubon ile ortak basın toplantısında, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Bazıları 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz' diyorlar. Hayır, savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması lazım" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard Casaubon'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Özellikle ABD ile diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle, ülkelerle yoğun bir şekilde süreci yürüttük. Özellikle Rus amonyağının Odessa'dan ve de bazı Avrupa ülkelerinden Estonya, Letonya, Belçika, Hollanda, Almanya limanlarından ihracatıyla ilgili yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu.
Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları 'Rusya'yı mı savunuyorsunuz?' diyorlar. Hayır, savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması lazım. Bazı zorluklar oldu, epeyce mesafe kat edildi. Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır.
Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Esir takası, bizim de yardımcı olduğumuz. Nükleer santral konusunda, atom enerjisi uzmanları ile Türkiye'de bir araya gelinmesi. Önemli buluşmalara arabuluculuk ve ev sahipliği yaptık. İnşallah bir daha da ihtiyaç kalmaz. O zamana kadar ateşkes olur, sorunun tamamen çözülmesi için müzakereye dönüş olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelensky ile temasları olacaktır. Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışıla çabalarımızın kesintisiz olmaması için sürdüreceğiz."