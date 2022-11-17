https://sputniknews.com.tr/20221117/bursada-sahte-icki-zehirlenmesinde-olu-sayisi-5e-cikti-1063548281.html

Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı

Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı

Sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mahmut Akça da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e çıktı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

sahte içki

alkol

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1063477230.html

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