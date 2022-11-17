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Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı
Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı
Sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mahmut Akça da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e çıktı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T09:37+0300
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/bursada-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1063477230.html
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bursa, sahte içki, alkol
bursa, sahte içki, alkol

Bursa'da sahte içki zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e çıktı

09:37 17.11.2022
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mahmut Akça da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.
Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
TÜRKİYE
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
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