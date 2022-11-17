https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglundaki-teror-saldirisi-suphelileri-saglik-kontrolunden-gecirildi-1063547733.html

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T08:29+0300

2022-11-17T08:29+0300

2022-11-17T08:29+0300

türkiye

istanbul

istanbul il emniyet müdürlüğü

terörist

istiklal caddesi

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

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Sputnik Türkiye

istanbul, istanbul il emniyet müdürlüğü, terörist, istiklal caddesi