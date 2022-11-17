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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T08:29+0300
2022-11-17T08:29+0300
türkiye
istanbul
istanbul il emniyet müdürlüğü
terörist
istiklal caddesi
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.
türkiye
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istiklal caddesi
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istanbul, istanbul il emniyet müdürlüğü, terörist, istiklal caddesi
istanbul, istanbul il emniyet müdürlüğü, terörist, istiklal caddesi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi

08:29 17.11.2022
© AA / Yasin Aras İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü - IŞİD mensubu saldırısı - polis memuru yaşamını yitirdi
İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü - IŞİD mensubu saldırısı - polis memuru yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA / Yasin Aras
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelere sağlık kontrolüne götürüldü.
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