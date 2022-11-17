https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglundaki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-savcilik-ifadesi-parfum-bakiyordum-patlama-oldu-1063572503.html

Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin savcılık ifadesi: Parfüm bakıyordum, patlama oldu

Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin savcılık ifadesi: Parfüm bakıyordum, patlama oldu

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Teröristin ifadesinde "Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T19:20+0300

2022-11-17T19:20+0300

2022-11-17T19:20+0300

saldırı

terörist

istiklal caddesi

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063406796_0:279:900:785_1920x0_80_0_0_a953f4f1fb0f1fd04ee6494c632986dd.jpg

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinde, "Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl.' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu" dediği öğrenildi.Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesinin alınmasına saat 11.30 sularında başlandı.Arapça tercüman eşliğinde gerçekleştirilen ifade alma işlemine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı Vekilleri katıldı.Şüpheli Albashır, ifadesinde, terör örgütü YPG'den Türkiye'ye gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesiyle tehdit edildiğini ileri sürdü.Türkiye'ye Bilal Hassan ile geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim'e keşif değil gezme amacıyla gittiğini öne süren Albashır olay gününü şöyle anlattı:Taksicinin gösterdiği fotoğraflarda patlamayı gördüğünü iddia eden Albashır, bankta beklemeye geçmeden önce bir mağazadan kozmetik alışverişi yaptığını ileri sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20221117/istiklal-caddesi-bombacisi-itiraf-etti-taksimde-2-kez-kesif-yapmis-1063565675.html

istiklal caddesi

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saldırı, terörist, istiklal caddesi