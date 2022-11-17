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https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglundaki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-savcilik-ifadesi-parfum-bakiyordum-patlama-oldu-1063572503.html
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin savcılık ifadesi: Parfüm bakıyordum, patlama oldu
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin savcılık ifadesi: Parfüm bakıyordum, patlama oldu
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Teröristin ifadesinde "Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T19:20+0300
2022-11-17T19:20+0300
saldırı
terörist
istiklal caddesi
türkiye
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Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinde, "Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl.' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu" dediği öğrenildi.Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesinin alınmasına saat 11.30 sularında başlandı.Arapça tercüman eşliğinde gerçekleştirilen ifade alma işlemine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı Vekilleri katıldı.Şüpheli Albashır, ifadesinde, terör örgütü YPG'den Türkiye'ye gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesiyle tehdit edildiğini ileri sürdü.Türkiye'ye Bilal Hassan ile geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim'e keşif değil gezme amacıyla gittiğini öne süren Albashır olay gününü şöyle anlattı:Taksicinin gösterdiği fotoğraflarda patlamayı gördüğünü iddia eden Albashır, bankta beklemeye geçmeden önce bir mağazadan kozmetik alışverişi yaptığını ileri sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20221117/istiklal-caddesi-bombacisi-itiraf-etti-taksimde-2-kez-kesif-yapmis-1063565675.html
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saldırı, terörist, istiklal caddesi
saldırı, terörist, istiklal caddesi

Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin savcılık ifadesi: Parfüm bakıyordum, patlama oldu

19:20 17.11.2022
© AABeyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi
Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Teröristin ifadesinde "Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu" dediği belirtildi.
Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinde, "Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl.' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu" dediği öğrenildi.
Bu sabah adliyeye sevk edilen şüpheli Ahlam Albashır'ın ifadesinin alınmasına saat 11.30 sularında başlandı.
Arapça tercüman eşliğinde gerçekleştirilen ifade alma işlemine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı Vekilleri katıldı.
Şüpheli Albashır, ifadesinde, terör örgütü YPG'den Türkiye'ye gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi gerektiğinin söylenmediğini, ailesiyle tehdit edildiğini ileri sürdü.
Türkiye'ye Bilal Hassan ile geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim'e keşif değil gezme amacıyla gittiğini öne süren Albashır olay gününü şöyle anlattı:
"Bilal ile birlikte taksiye bindik, Taksim'e gidiyorduk. Taksideyken Bilal'e telefon geldi, 'Sen git, ben geleceğim.' dedi. Elimdeki çantayla İstiklal Caddesi'ne gittim. Bankta oturuyordum. Çantayı elledim, cips falan gördüm, altında da yumuşak bir şey vardı. 40 dakika kadar oturdum. Orada beklerken Hacı'dan telefon geldi. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl' dedi. Bıraktım gidiyordum, yolda parfüm bakıyordum, o anda patlama oldu. Parfümü de bıraktım kaçtım. Sarı taksiye bindim. Esenler'e atölyeye gittim."
Taksicinin gösterdiği fotoğraflarda patlamayı gördüğünü iddia eden Albashır, bankta beklemeye geçmeden önce bir mağazadan kozmetik alışverişi yaptığını ileri sürdü.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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İstiklal Caddesi bombacısı itiraf etti: Taksim'de 2 kez keşif yapmış
15:48
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