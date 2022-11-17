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SON DAKİKA | Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:58+0300
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252
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beyoğlu
beyoğlu

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi

21:58 17.11.2022
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi
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