https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglundaki-bombali-saldiriyi-gerceklestiren-terorist-albashir-ve-17-supheliye-tutuklanma-talebi--1063577151.html
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:58+0300
2022-11-17T21:58+0300
2022-11-17T21:58+0300
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beyoğlu
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Albashır ve 17 şüpheliye tutuklanma talebi
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi