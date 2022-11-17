https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglu-saldirgani-ifadesinde-pkkpydye-nasil-katildigini-anlatti-1063551300.html
Beyoğlu saldırganı ifadesinde PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
Beyoğlu saldırganı ifadesinde PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 yılında tanıştığı PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T12:23+0300
2022-11-17T12:23+0300
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istanbul
ahlam albashir
soruşturma
terör
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadede, 'örgüt ile erkek arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanıştığını' belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi.Atölye sahibinin örgütle bağlantısı tespit edildiBu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal H'nin birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat H'nin de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.Ferhat H'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/abdulkadir-selvi-terorist-albashir-istiklal-caddesinde-kamislidaki-haci-ile-irtibat-kurdu-1063548671.html
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türkiye, istanbul, ahlam albashir, soruşturma, terör
türkiye, istanbul, ahlam albashir, soruşturma, terör
Beyoğlu saldırganı ifadesinde PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 yılında tanıştığı PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek arkadaşı aracılığıyla örgütle tanıştığını anlattı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadede, 'örgüt ile erkek arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanıştığını' belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi.
Atölye sahibinin örgütle bağlantısı tespit edildi
Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal H'nin birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat H'nin de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.
Ferhat H'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.