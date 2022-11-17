https://sputniknews.com.tr/20221117/bakan-koca-81-yaralidan-13unun-tedavisi-suruyor-1063575246.html

Bakan Koca: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi sürüyor

Bakan Koca: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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fahrettin koca

türkiye

yaralı

saldırı

istiklal caddesi

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki saldırıda yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.Bakan Koca saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

istiklal caddesi

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fahrettin koca, yaralı, saldırı, istiklal caddesi