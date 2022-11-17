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https://sputniknews.com.tr/20221117/bakan-koca-81-yaralidan-13unun-tedavisi-suruyor-1063575246.html
Bakan Koca: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi sürüyor
Bakan Koca: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:35+0300
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fahrettin koca
türkiye
yaralı
saldırı
istiklal caddesi
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki saldırıda yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.Bakan Koca saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, yaralı, saldırı, istiklal caddesi
fahrettin koca, yaralı, saldırı, istiklal caddesi

Bakan Koca: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi sürüyor

20:35 17.11.2022 (güncellendi: 20:39 17.11.2022)
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki saldırıda yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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