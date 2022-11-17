https://sputniknews.com.tr/20221117/bae-iranin-irakin-kuzeyine-yonelik-fuze-saldirisini-kinadi-1063543210.html
BAE, İran'ın Irak'ın kuzeyine yönelik füze saldırısını kınadı
BAE, İran'ın Irak'ın kuzeyine yönelik füze saldırısını kınadı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 14 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına düzenlediği füze... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T00:44+0300
2022-11-17T00:44+0300
2022-11-17T00:44+0300
türkiye
bae dışişleri bakanlığı
bae
ikby
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı kınayan BAE'nin "kardeş Irak halkıyla dayanışma içerisinde olduğu" belirtilerek, Irak'ta "güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi" vurgulandı.Irak hükümeti, halkı ve saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, yaralılara acil şifa temenni edildi. Son iki ayda dördüncü saldırıİran, 14 Kasım'da Irak'ın kuzeyine füze saldırısı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, Komele ve İKDP örgütlerinin karargahlarını füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.Bu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son iki ayda dördüncü saldırı oldu.İran, 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, eylülün son günlerinde de söz konusu grupların mevzilerine iki kez saldırı düzenlemişti.İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221114/irandan-kuzey-iraka-fuze-operasyonu-1063406614.html
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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bae dışişleri bakanlığı, bae, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
bae dışişleri bakanlığı, bae, ikby, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
BAE, İran'ın Irak'ın kuzeyine yönelik füze saldırısını kınadı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 14 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına düzenlediği füze saldırısını kınadı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Irak'ın kuzeyine düzenlediği füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı saldırıyı kınayan BAE'nin "kardeş Irak halkıyla dayanışma içerisinde olduğu" belirtilerek, Irak'ta "güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi" vurgulandı.
Irak hükümeti, halkı ve saldırıdan etkilenenlere başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, yaralılara acil şifa temenni edildi.
Son iki ayda dördüncü saldırı
İran, 14 Kasım'da Irak'ın kuzeyine füze saldırısı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, Komele ve İKDP örgütlerinin karargahlarını füzelerle hedef aldıklarını duyurmuştu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Bu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son iki ayda dördüncü saldırı oldu.
İran, 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken, Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, eylülün son günlerinde de söz konusu grupların mevzilerine iki kez saldırı düzenlemişti.
İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.