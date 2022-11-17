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AYM, sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesini hak ihlali saydı
AYM, sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesini hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilen kamu görevlisinin yaptığı başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:02+0300
2022-11-17T11:02+0300
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türkiye
işçi
sosyal medya
hak ihlali
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Antalya'da bir belediyede çalışan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı ve çeşitli iddiaları içeren paylaşımı bir gazete tarafından haberleştirildi. Bunun üzerine çalıştığı kurum tarafından disiplin soruşturması başlatılan kişiye uyarma cezası verildi.İtirazı disiplin kurulu tarafından reddedilen kişi, cezanın iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Yerel mahkeme davanın iptaline karar verdi ancak bölge idare mahkemesine yapılan itiraz üzerine yerel mahkeme kararı kaldırıldı, bölge idare mahkemesi davanın reddine karar verdi.Kararın kesinleşmesinin ardından başvurucu, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220911/yargitaydan-emsal-ihbar-tazminati-karari-isci-de-isveren-de-talep-edemez-1061062966.html
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türkiye, iş, işçi, sosyal medya, hak ihlali
türkiye, iş, işçi, sosyal medya, hak ihlali

AYM, sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesini hak ihlali saydı

11:02 17.11.2022
© AAAnayasa Mahkemesi, AYM
Anayasa Mahkemesi, AYM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilen kamu görevlisinin yaptığı başvuruda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Antalya'da bir belediyede çalışan kişinin sosyal medya hesabından yaptığı ve çeşitli iddiaları içeren paylaşımı bir gazete tarafından haberleştirildi. Bunun üzerine çalıştığı kurum tarafından disiplin soruşturması başlatılan kişiye uyarma cezası verildi.
İtirazı disiplin kurulu tarafından reddedilen kişi, cezanın iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Yerel mahkeme davanın iptaline karar verdi ancak bölge idare mahkemesine yapılan itiraz üzerine yerel mahkeme kararı kaldırıldı, bölge idare mahkemesi davanın reddine karar verdi.
Kararın kesinleşmesinin ardından başvurucu, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.
Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26'ıncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
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