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Ayağı kırılan kedi acil servise gitti
Ayağı kırılan kedi acil servise gitti
Bitlis’in Tatvan ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-17T11:04+0300
yaşam
bitlis
kedi
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Ayağı kırılan ve yürürken aksayan kedi, Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti.Kameralarda acil serviste bir süre bekleyen kedi, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görülüyor. Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı. Hemen ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı.Sağlık çalışanları tarafından “Davşo” isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini dile getiren Hemşire Abuzer Özdemir; “5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/kafasi-lavabo-deligine-sikisan-kediyi-isciler-kurtardi-1063457800.html
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bitlis, kedi, acil servis
bitlis, kedi, acil servis

Ayağı kırılan kedi acil servise gitti

10:56 17.11.2022 (güncellendi: 11:04 17.11.2022)
© İHAAyağı kırılan kedi acil servise gitti
Ayağı kırılan kedi acil servise gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı.
Ayağı kırılan ve yürürken aksayan kedi, Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti.
Kameralarda acil serviste bir süre bekleyen kedi, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görülüyor. Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı. Hemen ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı.
Sağlık çalışanları tarafından “Davşo” isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.
Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini dile getiren Hemşire Abuzer Özdemir; “5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti” dedi.
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