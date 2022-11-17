https://sputniknews.com.tr/20221117/ambulansa-yol-vermeyen-surucuye-623-lira-para-cezasi-1063547511.html

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası

İstanbul'da TEM bağlantı yolunda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T08:10+0300

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türkiye

istanbul

ambulans

para cezası

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Sadabat Okmeydanı TEM bağlantı yolu mevkiinde geçtiğimiz gün seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi. Ambulans şoförünün arkasındansiren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı. Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı. Yaşananlar ambulans görevlileri tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kamyonet sürücüsü plaka bilgisi üzerinden yakalandı. Sürücüye “gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” suçundan 427 TL ve “geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan” 196 TL olmak üzere toplam 623 TL idari para cezası uygulandı.

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istanbul, ambulans, para cezası