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Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası
Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası
İstanbul'da TEM bağlantı yolunda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T08:10+0300
2022-11-17T08:10+0300
türkiye
istanbul
ambulans
para cezası
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Sadabat Okmeydanı TEM bağlantı yolu mevkiinde geçtiğimiz gün seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi. Ambulans şoförünün arkasındansiren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı. Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı. Yaşananlar ambulans görevlileri tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kamyonet sürücüsü plaka bilgisi üzerinden yakalandı. Sürücüye “gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” suçundan 427 TL ve “geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan” 196 TL olmak üzere toplam 623 TL idari para cezası uygulandı.
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istanbul, ambulans, para cezası
istanbul, ambulans, para cezası

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası

08:10 17.11.2022
© İHA / İHAİstanbul'da TEM bağlantı yolunda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından sürücüye 623 TL idari para cezası kesildi.
İstanbul'da TEM bağlantı yolunda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından sürücüye 623 TL idari para cezası kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA / İHA
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İstanbul'da TEM bağlantı yolunda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri tarafından sürücüye 623 TL idari para cezası kesildi.
Sadabat Okmeydanı TEM bağlantı yolu mevkiinde geçtiğimiz gün seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi. Ambulans şoförünün arkasından
siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı.
Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı. Yaşananlar ambulans görevlileri tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kamyonet sürücüsü plaka bilgisi üzerinden yakalandı.
Sürücüye “gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek” suçundan 427 TL ve “geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan” 196 TL olmak üzere toplam 623 TL idari para cezası uygulandı.
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