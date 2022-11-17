https://sputniknews.com.tr/20221117/amasyada-yag-fabrikasinin-aritma-unitesinde-baygin-bulunan-6-isciden-biri-hayatini-kaybetti-1063579245.html

Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın bulunan 6 işçiden biri hayatını kaybetti

Amasya'da yağ fabrikasının arıtma ünitesinde baygın bulunan 6 işçiden biri hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, onarım çalışmaları sırasında yağ fabrikasının arıtma ünitesi kuyusunda baygın halde bulunan Hüseyin Ay hayatını kaybetti, 5 işçi... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T22:40+0300

2022-11-17T22:40+0300

2022-11-17T22:41+0300

amasya

işçi

fabrika

türkiye

sülfürik asit

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yağ fabrikasının arıtma ünitesine onarım yapmak için giren ve baygın halde bulunan 6 işçiden 1'i sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, ilçede yağ üretimi yapan bir fabrikanın arıtma ünitesinin bulunduğu kuyuya 6 işçi onarım yapmak için girdi.Bir süre sonra işçilerin baygın halde bulunması üzerine fabrika yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ile AFAD ekibi yönlendirildi.Baygın halde bulunan işçiler Sinan Kaplan, Mehmet Keleş, Hüseyin Ay, Emrullah Özer, Ceyhan Ayvalı ve Aydın Şenyüz ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İşçilerden 48 yaşındaki Hüseyin Ay , buradaki müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Ay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yağ fabrikasının arıtma ünitesinde AFAD ekiplerince yapılan incelemede, sülfürik aside rastlandığı öğrenildi.

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amasya, işçi, fabrika, sülfürik asit