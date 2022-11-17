https://sputniknews.com.tr/20221117/amasradaki-maden-faciasi-ihmalin-ses-kaydi-ortaya-cikti-1063547218.html

Amasra'daki maden faciası: İhmalin ses kaydı ortaya çıktı

Amasra'daki maden faciası: İhmalin ses kaydı ortaya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasının gerçekleştiği gün kaydedilen bir... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T07:55+0300

2022-11-17T07:55+0300

2022-11-17T07:55+0300

türkiye

türkiye taşkömürü kurumu (ttk)

bartın

amasra

maden

maden ocağı

ihmal

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Amarsa'da 42 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında ihmal iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kazayı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, olay günü kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti.Ses kaydında, eksi 320 kotun havalandırmasını sağlayan fanın tamiri için gelecek personel'in "Vardiyaya geç geleceğim" dediği duyuldu. Ancak buna rağmen üretime devam edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir fanın olay günü saat 11.00'de bozulduğunu açıklamıştı. Bilgin, "Madende patlama olmadan önce saat 11.00 civarında bir fan bozulmuş. Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma ortaya çıkmış. Ne yapılması lazım? İşletmenin hemen işi durdurması lazım. Suçlamak için söylemiyorum ama tabloyu görmek için. Oradaki kusurları yargı sürecine intikal etmiştir." demişti.Soruşturma kapsamında tutuklanan mühendis Şahan Kahraman da "Bir sonraki vardiya, bu parçayı takacaktık" demişti.Öte yandan soruşturma kapsamında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 16 kişi serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221107/amasra-maden-faciasi-havalandirmayi-geciktiren-firmaya-sozlesme-bedelinin-binde-1i-oraninda-ceza-1063139820.html

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türkiye taşkömürü kurumu (ttk), bartın, amasra, maden, maden ocağı, ihmal