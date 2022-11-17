https://sputniknews.com.tr/20221117/amasradaki-maden-faciasi-ihmalin-ses-kaydi-ortaya-cikti-1063547218.html
Amasra'daki maden faciası: İhmalin ses kaydı ortaya çıktı
Amasra'daki maden faciası: İhmalin ses kaydı ortaya çıktı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasının gerçekleştiği gün kaydedilen bir... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T07:55+0300
2022-11-17T07:55+0300
2022-11-17T07:55+0300
türkiye
türkiye taşkömürü kurumu (ttk)
bartın
amasra
maden
maden ocağı
ihmal
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Amarsa'da 42 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında ihmal iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kazayı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, olay günü kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti.Ses kaydında, eksi 320 kotun havalandırmasını sağlayan fanın tamiri için gelecek personel'in "Vardiyaya geç geleceğim" dediği duyuldu. Ancak buna rağmen üretime devam edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir fanın olay günü saat 11.00'de bozulduğunu açıklamıştı. Bilgin, "Madende patlama olmadan önce saat 11.00 civarında bir fan bozulmuş. Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma ortaya çıkmış. Ne yapılması lazım? İşletmenin hemen işi durdurması lazım. Suçlamak için söylemiyorum ama tabloyu görmek için. Oradaki kusurları yargı sürecine intikal etmiştir." demişti.Soruşturma kapsamında tutuklanan mühendis Şahan Kahraman da "Bir sonraki vardiya, bu parçayı takacaktık" demişti.Öte yandan soruşturma kapsamında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 16 kişi serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/amasra-maden-faciasi-havalandirmayi-geciktiren-firmaya-sozlesme-bedelinin-binde-1i-oraninda-ceza-1063139820.html
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türkiye taşkömürü kurumu (ttk), bartın, amasra, maden, maden ocağı, ihmal
türkiye taşkömürü kurumu (ttk), bartın, amasra, maden, maden ocağı, ihmal
Amasra'daki maden faciası: İhmalin ses kaydı ortaya çıktı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden patlamasının gerçekleştiği gün kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti. O kayda göre, havalandırmanın tamirinde gereken parça için bir sonraki vardiya beklenmiş ve soruna rağmen üretime devam edilmiş.
Amarsa'da 42 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasında ihmal iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kazayı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, olay günü kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti.
Ses kaydında, eksi 320 kotun havalandırmasını sağlayan fanın tamiri için gelecek personel'in "Vardiyaya geç geleceğim" dediği duyuldu. Ancak buna rağmen üretime devam edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir fanın olay günü saat 11.00'de bozulduğunu açıklamıştı. Bilgin, "Madende patlama olmadan önce saat 11.00 civarında bir fan bozulmuş. Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma ortaya çıkmış. Ne yapılması lazım? İşletmenin hemen işi durdurması lazım. Suçlamak için söylemiyorum ama tabloyu görmek için. Oradaki kusurları yargı sürecine intikal etmiştir." demişti.
Soruşturma kapsamında tutuklanan mühendis Şahan Kahraman da "Bir sonraki vardiya, bu parçayı takacaktık" demişti.
Öte yandan soruşturma kapsamında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 16 kişi serbest bırakıldı.