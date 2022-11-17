AK Partili Yazıcı'dan başörtüsü teklifi açıklaması: Referandumsuz destek alacağını düşünüyoruz

"Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi? Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır."