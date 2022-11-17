https://sputniknews.com.tr/20221117/ak-partili-yazicidan-basortusu-teklifi-aciklamasi-referandumsuz-destek-alacagini-dusunuyoruz-1063549835.html
AK Partili Yazıcı'dan başörtüsü teklifi açıklaması: Referandumsuz destek alacağını düşünüyoruz
AK Partili Yazıcı'dan başörtüsü teklifi açıklaması: Referandumsuz destek alacağını düşünüyoruz
Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ''Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T10:40+0300
2022-11-17T10:40+0300
2022-11-17T10:40+0300
politika
türkiye
ak parti
hayati yazıcı
başörtü
başörtüsü yasağı
referandum
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AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı.Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulabilir.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin soruları yanıtladı.Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.
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türkiye, ak parti, hayati yazıcı, başörtü, başörtüsü yasağı, referandum
türkiye, ak parti, hayati yazıcı, başörtü, başörtüsü yasağı, referandum
AK Partili Yazıcı'dan başörtüsü teklifi açıklaması: Referandumsuz destek alacağını düşünüyoruz
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Meclis'e sunulması beklenen başörtüsü teklifine ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ''Önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz'' dedi.
AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği teklifinde çalışmalar tamamlandı.
Teklif önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulabilir.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin soruları yanıtladı.
Yazıcı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi? Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır."
Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 miletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başörtüsüne anayasal güvence getirecek Anayasa değişikliği teklifi için çalışmalara başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Meclis'e sunduğu 'başörtüsü teklifi'ne karşı, Türkiye'de verdikleri mücadele sayesinde başörtüsü meselesi kalmadığını belirterek, ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil anayasa düzeninde sağlayalım'' demişti.