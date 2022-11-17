https://sputniknews.com.tr/20221117/ak-partili-celik-terore-mazeret-ureten-tavirlar-sergilenmesi-buyuk-suursuzluk-1063573367.html

AK Partili Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk

AK Partili Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T19:33+0300

2022-11-17T19:33+0300

2022-11-17T19:36+0300

türkiye

ömer çelik

istanbul

terör

istiklal caddesi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası tüm vatandaşların, teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavrın tüm dünyaya mükemmel bir mesaj verdiğini belirtti.İnsanlık düşmanı teröre karşı birlik ve beraberlik içinde olduklarını vurgulayan Çelik, güvenlik güçlerinin son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tespit edip yakaladıklarına işaret etti.Çelik, bunun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha gösterdiğini ifade ederek, "Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye bir güven ülkesidir'Terör karşısında net duruşun, Cumhuriyet, demokrasi ve anayasal düzeni korumanın ilk maddesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:Ömer Çelik, terör saldırısında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

https://sputniknews.com.tr/20221117/vali-yerlikaya-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-yaralanan-81-hastadan-68i-taburcu-oldu--1063571801.html

türkiye

istanbul

istiklal caddesi

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ömer çelik, istanbul, terör, istiklal caddesi