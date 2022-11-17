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AK Partili Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk
AK Partili Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T19:33+0300
2022-11-17T19:36+0300
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ömer çelik
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terör
istiklal caddesi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası tüm vatandaşların, teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavrın tüm dünyaya mükemmel bir mesaj verdiğini belirtti.İnsanlık düşmanı teröre karşı birlik ve beraberlik içinde olduklarını vurgulayan Çelik, güvenlik güçlerinin son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tespit edip yakaladıklarına işaret etti.Çelik, bunun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha gösterdiğini ifade ederek, "Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye bir güven ülkesidir'Terör karşısında net duruşun, Cumhuriyet, demokrasi ve anayasal düzeni korumanın ilk maddesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:Ömer Çelik, terör saldırısında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/vali-yerlikaya-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-yaralanan-81-hastadan-68i-taburcu-oldu--1063571801.html
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ömer çelik, istanbul, terör, istiklal caddesi
ömer çelik, istanbul, terör, istiklal caddesi

AK Partili Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk

19:33 17.11.2022 (güncellendi: 19:36 17.11.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir." ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı sonrası tüm vatandaşların, teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavrın tüm dünyaya mükemmel bir mesaj verdiğini belirtti.
İnsanlık düşmanı teröre karşı birlik ve beraberlik içinde olduklarını vurgulayan Çelik, güvenlik güçlerinin son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tespit edip yakaladıklarına işaret etti.
Çelik, bunun, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha gösterdiğini ifade ederek, "Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye bir güven ülkesidir'

Terör karşısında net duruşun, Cumhuriyet, demokrasi ve anayasal düzeni korumanın ilk maddesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir. Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur. Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir."
Ömer Çelik, terör saldırısında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının Dinamik Denetim Süreci konulu genelgesi kapsamında yarın kent genelinde denetimlere başlanacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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