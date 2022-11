https://sputniknews.com.tr/20221117/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmus-turkiyede-buyuk-bir-zihniyet-devrimi-gerceklesti-1063571462.html

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti

Medeniyet Derneği Eskişehir Temsilciliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Medeniyet Kulübü tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konferansına katılan Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin coğrafi konumu, dünya üzerindeki etkisi itibariyle yaşanan gelişmeleri çok daha yakından hisseden ülkelerin başında geldiğini söyledi.Kurtulmuş, gençlerin kendilerini iyi yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, gençlere yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yatırım olduğunu kaydetti.Son yıllarda iki önemli gelişmenin bütün krizleri tetikleyen, derinleştiren nedenler olarak karşılarına çıktığını aktaran Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Bunlardan birisi hiç şüphesiz pandemiyle birlikte karşılaştığımız gelişmelerdir. Hemen hemen dünyanın bütün ekonomisini etkiledi, sosyal yaşantıları değiştirdi. Dünyanın sayılı üniversiteleri doktora ve master programlarında yeni, biraz da artık hibritleşen eğitim türleriyle gençlerin, öğrencilerin karşısına çıkmaya başladı. Her alanı etkileyen ama en çok da özellikle orta alt gelir gruplarını derinden etkileyen bir yoksullaşma sonucu doğuran pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte aslında var olan sorunların, üstü örtülmüş sorunların üstündeki perdenin de kalktığını ve bütün insanların bu gelişmeleri rahatlıkla gördüğüne şahit olduk. Örneğin kendisini çok gelişmiş zanneden ülkelerin aşı bulma, tedarik etmek ve aşıyı toplumsallaştırmak konusunda ya da pandemi dolayısıyla hastalıklarla mücadele etme konusunda ne kadar aciz kaldığını gördük. Dolayısıyla pandemi var olan sorunların üstündeki örtüyü kaldırmış ve daha yakından görülmesine neden olmuştur."Türkiye'yi yarınlara taşıyacaklarını belirten Kurtulmuş, dünyayı da yarınlara taşıyacaklarını söyledi.Karşılıklı rıza ve müzakerelerle hakkaniyetli ve adaletle bir şekilde sorunları çözmeyi esas alan bir dünya sisteminin oluşması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, "Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti. Zihniyet devrimiyle birlikte 'bize yaptırmazlar, biz bunları yapamayız' diye bir şey kalmadı. Türkiye'de Allah'a çok şükür gençlerimiz artık her alanda rekabet edebileceğini, her alanda Türkiye'nin yapabilme gücünün olduğunu görüyorlar ve bu istikamette yürüyoruz." dedi.

