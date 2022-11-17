Abdulkadir Selvi: Terörist Albashir İstiklal Caddesi'nde, Kamışlı’daki 'Hacı' ile irtibat kurdu

İstanbul saldırısının kilit isimlerinden olan Bilal Hassan’ın Bulgaristan’a kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Bilal Hassan’ın, bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ile birlikte temmuz ayında karı-koca görüntüsü altında Afrin’den kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Bilal Hassan’ın, Ahlam Albashir ile birlikte Esenler’deki tekstil atölyesinde birlikte çalıştıkları ve evli görüntüsü nedeniyle serbest hareket ettikleri ortaya çıktı. Tekstil atölyesinde çalışanlar ikiliyi karı-koca olarak tanıyordu. Bilal Hassan aynı zamanda Beyoğlu saldırısının kilit isimlerinden biri. Çünkü eylem günü Ahlam Albashir’i patlayıcı yüklü çanta ile birlikte Beyoğlu’na getiren o. Patlamadan sonra Ahlam Albashir’in ilk aradığı kişi de yine Bilal Hassan.

Ahlam Albashir’in eylemi gerçekleştirmek üzere geldiği İstiklal Caddesi’nde telefonunun kartını çıkarıp cep telefonuna daha önce hiç kullanılmamış olan bir GSM kartını taktığı tespit edildi. Teröristin yeni telefon numarası üzerinden Kamışlı’dan Hacı ile irtibat kurduğu belirlendi. Hacı kim? Başından beri bombalı saldırıyı planlayan ve eylemde yer alan kişileri sevk ve organize eden kişi. Telefon sinyallerinden Kamışlı’da olduğu belirlendi. PYD’nin özel istihbarat biriminde Türkiye’ye yönelik bombalı saldırılardan sorumlu terörist olduğu tahmin ediliyor.