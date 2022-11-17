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https://sputniknews.com.tr/20221117/abdulkadir-selvi-terorist-albashir-istiklal-caddesinde-kamislidaki-haci-ile-irtibat-kurdu-1063548671.html
Abdulkadir Selvi: Terörist Albashir İstiklal Caddesi'nde, Kamışlı’daki 'Hacı' ile irtibat kurdu
Abdulkadir Selvi: Terörist Albashir İstiklal Caddesi'nde, Kamışlı’daki 'Hacı' ile irtibat kurdu
Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki bombalı saldırıya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi ve "İstanbul’daki saldırıyla ilgili soruşturma derinleştikçe yeni isimlere... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T09:51+0300
2022-11-17T09:51+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
istiklal caddesi
terör saldırısı
terör
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Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni ayrıntıları kaleme aldı.Selvi yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221117/beyoglundaki-teror-saldirisi-suphelileri-saglik-kontrolunden-gecirildi-1063547733.html
türkiye
istanbul
beyoğlu
istiklal caddesi
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istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, terör saldırısı, terör
istanbul, beyoğlu, istiklal caddesi, terör saldırısı, terör

Abdulkadir Selvi: Terörist Albashir İstiklal Caddesi'nde, Kamışlı’daki 'Hacı' ile irtibat kurdu

09:51 17.11.2022
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© DHA
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Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki bombalı saldırıya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi ve "İstanbul’daki saldırıyla ilgili soruşturma derinleştikçe yeni isimlere ulaşılıyor. Olayın aydınlatılması yönünde önemli mesafe alınıyor.
Hürriyet gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, İstanbul İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni ayrıntıları kaleme aldı.
Selvi yazısında şunları ifade etti:
İstanbul saldırısının kilit isimlerinden olan Bilal Hassan’ın Bulgaristan’a kaçırıldığı üzerinde duruluyor. Bilal Hassan’ın, bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ile birlikte temmuz ayında karı-koca görüntüsü altında Afrin’den kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Bilal Hassan’ın, Ahlam Albashir ile birlikte Esenler’deki tekstil atölyesinde birlikte çalıştıkları ve evli görüntüsü nedeniyle serbest hareket ettikleri ortaya çıktı. Tekstil atölyesinde çalışanlar ikiliyi karı-koca olarak tanıyordu. Bilal Hassan aynı zamanda Beyoğlu saldırısının kilit isimlerinden biri. Çünkü eylem günü Ahlam Albashir’i patlayıcı yüklü çanta ile birlikte Beyoğlu’na getiren o. Patlamadan sonra Ahlam Albashir’in ilk aradığı kişi de yine Bilal Hassan.
Ahlam Albashir’in eylemi gerçekleştirmek üzere geldiği İstiklal Caddesi’nde telefonunun kartını çıkarıp cep telefonuna daha önce hiç kullanılmamış olan bir GSM kartını taktığı tespit edildi. Teröristin yeni telefon numarası üzerinden Kamışlı’dan Hacı ile irtibat kurduğu belirlendi. Hacı kim? Başından beri bombalı saldırıyı planlayan ve eylemde yer alan kişileri sevk ve organize eden kişi. Telefon sinyallerinden Kamışlı’da olduğu belirlendi. PYD’nin özel istihbarat biriminde Türkiye’ye yönelik bombalı saldırılardan sorumlu terörist olduğu tahmin ediliyor.
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