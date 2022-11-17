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https://sputniknews.com.tr/20221117/abdnin-nukleer-anlasmadan-cekilmesi-sonrasi-irandaki-zenginlestirilmis-uranyum-rezervi-ne-durumda-1063552708.html
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'daki zenginleştirilmiş uranyum rezervi ne durumda?
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'daki zenginleştirilmiş uranyum rezervi ne durumda?
UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 3 ayda bir Ajansın Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştığı raporda, bu ülkedeki tesislerin faaliyetlerine ilişkin... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T13:26+0300
2022-11-17T13:26+0300
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infografik
iran nükleer anlaşması
uranyum zenginleştirme
abd ve iran arasındaki nükleer anlaşma
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Ajansın tahminlerine göre, İran yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini 62,3 kilograma yükseltti. Buna göre, Ajansın Eylül’de paylaştığı son rapordaki veride 6.7 kilogramlık artış yaşandı. Ajans, Tahran yönetiminin kurumun gözlem ve doğrulama çalışmalarına getirdiği sınırlamalara tepki göstererek söz konusu sınırlandırma nedeniyle bu ülkenin tam olarak ne kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun bilinmediğini kaydetti.İran’da uranyum zenginleştirme sürecine dair bilgiler, Sputnik’in infografiğinde.
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infografik, iran nükleer anlaşması, uranyum zenginleştirme, abd ve iran arasındaki nükleer anlaşma, инфографика
infografik, iran nükleer anlaşması, uranyum zenginleştirme, abd ve iran arasındaki nükleer anlaşma, инфографика

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'daki zenginleştirilmiş uranyum rezervi ne durumda?

13:26 17.11.2022
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UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 3 ayda bir Ajansın Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştığı raporda, bu ülkedeki tesislerin faaliyetlerine ilişkin öngörülen bilgiler paylaşıldı.
Ajansın tahminlerine göre, İran yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini 62,3 kilograma yükseltti. Buna göre, Ajansın Eylül’de paylaştığı son rapordaki veride 6.7 kilogramlık artış yaşandı.
Ajans, Tahran yönetiminin kurumun gözlem ve doğrulama çalışmalarına getirdiği sınırlamalara tepki göstererek söz konusu sınırlandırma nedeniyle bu ülkenin tam olarak ne kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun bilinmediğini kaydetti.
İran’da uranyum zenginleştirme sürecine dair bilgiler, Sputnik’in infografiğinde.
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