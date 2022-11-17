https://sputniknews.com.tr/20221117/abdnin-nukleer-anlasmadan-cekilmesi-sonrasi-irandaki-zenginlestirilmis-uranyum-rezervi-ne-durumda-1063552708.html

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'daki zenginleştirilmiş uranyum rezervi ne durumda?

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası İran'daki zenginleştirilmiş uranyum rezervi ne durumda?

UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 3 ayda bir Ajansın Yönetim Kurulu üyeleriyle paylaştığı raporda, bu ülkedeki tesislerin faaliyetlerine ilişkin... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T13:26+0300

2022-11-17T13:26+0300

2022-11-17T13:26+0300

multimedya

infografik

iran nükleer anlaşması

uranyum zenginleştirme

abd ve iran arasındaki nükleer anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063551830_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3f455dabab8b479032831f62f5950596.png

Ajansın tahminlerine göre, İran yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini 62,3 kilograma yükseltti. Buna göre, Ajansın Eylül’de paylaştığı son rapordaki veride 6.7 kilogramlık artış yaşandı. Ajans, Tahran yönetiminin kurumun gözlem ve doğrulama çalışmalarına getirdiği sınırlamalara tepki göstererek söz konusu sınırlandırma nedeniyle bu ülkenin tam olarak ne kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunun bilinmediğini kaydetti.İran’da uranyum zenginleştirme sürecine dair bilgiler, Sputnik’in infografiğinde.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, iran nükleer anlaşması, uranyum zenginleştirme, abd ve iran arasındaki nükleer anlaşma, инфографика