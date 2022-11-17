https://sputniknews.com.tr/20221117/ab-komisyonu-bulgaristan-romanya-ve-hirvatistana-schengen-yolunu-acti-1063550535.html

AB Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’a Schengen yolunu açtı

AB Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’a Schengen yolunu açtı

Türk turistlerin yurtdışı seyahatlerinde tercih ettiği ülkelerden olan Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya da Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesine girmeye... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T11:08+0300

2022-11-17T11:08+0300

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Avrupa Birliği Komisyonu, üç yeni ülkenin, sınır kontrolleri olmaksızın yolculuğa olanak veren Schengen Bölgesi’ne katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre AB Komisyonu, üye ülkelere çağrı yaparak Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın Schengen Bölgesi’ne dahil edilmesi için gerekli kararların gecikmeksizin alınmasını istedi. AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, “Schengen Avrupa’dır. Bu üç üye devlet kendilerini tamamen Avrupalı hissetmeyi hak ediyor” dedi.AB’ye 2007’de üye olan ve Schengen için gerekli değerlendirme sürecini 2011’de tamamlayan Bulgaristan ve Romanya yıllardır siyasi engellerle karşı karşıyaydı. Bu üç ülkenin katılımıyla, şu anda 22 AB üyesi ve 4 ortak ülkenin (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) dahil olduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 29’a yükselecek. Üç ülkenin üyelikleri 8 Aralık’ta yapılacak AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde oylanacak.

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