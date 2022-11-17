https://sputniknews.com.tr/20221117/ab-komisyonu-bulgaristan-romanya-ve-hirvatistana-schengen-yolunu-acti-1063550535.html
AB Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’a Schengen yolunu açtı
AB Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’a Schengen yolunu açtı
Türk turistlerin yurtdışı seyahatlerinde tercih ettiği ülkelerden olan Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya da Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesine girmeye... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:08+0300
2022-11-17T11:08+0300
2022-11-17T11:08+0300
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Avrupa Birliği Komisyonu, üç yeni ülkenin, sınır kontrolleri olmaksızın yolculuğa olanak veren Schengen Bölgesi’ne katılmaya hazır olduğunu duyurdu. Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre AB Komisyonu, üye ülkelere çağrı yaparak Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın Schengen Bölgesi’ne dahil edilmesi için gerekli kararların gecikmeksizin alınmasını istedi. AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, “Schengen Avrupa’dır. Bu üç üye devlet kendilerini tamamen Avrupalı hissetmeyi hak ediyor” dedi.AB’ye 2007’de üye olan ve Schengen için gerekli değerlendirme sürecini 2011’de tamamlayan Bulgaristan ve Romanya yıllardır siyasi engellerle karşı karşıyaydı. Bu üç ülkenin katılımıyla, şu anda 22 AB üyesi ve 4 ortak ülkenin (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) dahil olduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 29’a yükselecek. Üç ülkenin üyelikleri 8 Aralık’ta yapılacak AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde oylanacak.
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avrupa birliği, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, schengen, schengen ülkeleri, schengen bölgesi, bulgaristan, romanya, hırvatistan
avrupa birliği, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, schengen, schengen ülkeleri, schengen bölgesi, bulgaristan, romanya, hırvatistan
AB Komisyonu, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’a Schengen yolunu açtı
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Türk turistlerin yurtdışı seyahatlerinde tercih ettiği ülkelerden olan Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya da Avrupa Birliği’nin Schengen bölgesine girmeye hazırlanıyor.
Avrupa Birliği Komisyonu, üç yeni ülkenin, sınır kontrolleri olmaksızın yolculuğa olanak veren Schengen Bölgesi’ne katılmaya hazır olduğunu duyurdu.
Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine
göre AB Komisyonu, üye ülkelere çağrı yaparak Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan’ın Schengen Bölgesi’ne dahil edilmesi için gerekli kararların gecikmeksizin alınmasını istedi. AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, “Schengen Avrupa’dır. Bu üç üye devlet kendilerini tamamen Avrupalı hissetmeyi hak ediyor”
dedi.
AB’ye 2007’de üye olan ve Schengen için gerekli değerlendirme sürecini 2011’de tamamlayan Bulgaristan ve Romanya yıllardır siyasi engellerle karşı karşıyaydı. Bu üç ülkenin katılımıyla, şu anda 22 AB üyesi ve 4 ortak ülkenin (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) dahil olduğu Schengen Bölgesi’ndeki ülke sayısı 29’a yükselecek. Üç ülkenin üyelikleri 8 Aralık’ta yapılacak AB Adalet ve İçişleri Konseyi’nde oylanacak.