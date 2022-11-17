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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221117/6li-masa-tartismalari-suruyor-aday-kim-1063591417.html
6'lı masa tartışmaları sürüyor: Aday kim?
6'lı masa tartışmaları sürüyor: Aday kim?
Türkiye'de seçim gündemi tüm hızıyla devam ederken, 6'lı masanın adayının kim olacağı hala merak konusu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:58+0300
2022-11-18T11:59+0300
yolcu yolunda gerek
6'lı masa
seçimler
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17.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
17.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının, bugüne kadar ismi hiç geçmemiş biri olacağı iddia ediliyor. Gazeteci Enver Aysever, Türkiye gündemine ilişkin sıcak konuları dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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Enver Aysever
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6'lı masa, seçimler, аудио
6'lı masa, seçimler, аудио

6'lı masa tartışmaları sürüyor: Aday kim?

11:58 17.11.2022 (güncellendi: 11:59 18.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
17.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Türkiye'de seçim gündemi tüm hızıyla devam ederken, 6'lı masanın adayının kim olacağı hala merak konusu.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının, bugüne kadar ismi hiç geçmemiş biri olacağı iddia ediliyor.
Gazeteci Enver Aysever, Türkiye gündemine ilişkin sıcak konuları dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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