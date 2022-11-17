https://sputniknews.com.tr/20221117/6li-masa-tartismalari-suruyor-aday-kim-1063591417.html
6'lı masa tartışmaları sürüyor: Aday kim?
6'lı masa tartışmaları sürüyor: Aday kim?
Türkiye'de seçim gündemi tüm hızıyla devam ederken, 6'lı masanın adayının kim olacağı hala merak konusu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T11:58+0300
2022-11-17T11:58+0300
2022-11-18T11:59+0300
yolcu yolunda gerek
6'lı masa
seçimler
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17.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
17.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının, bugüne kadar ismi hiç geçmemiş biri olacağı iddia ediliyor. Gazeteci Enver Aysever, Türkiye gündemine ilişkin sıcak konuları dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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2022
Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
6'lı masa, seçimler, аудио
6'lı masa, seçimler, аудио
6'lı masa tartışmaları sürüyor: Aday kim?
11:58 17.11.2022 (güncellendi: 11:59 18.11.2022) Abone ol
Türkiye'de seçim gündemi tüm hızıyla devam ederken, 6'lı masanın adayının kim olacağı hala merak konusu.
6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının, bugüne kadar ismi hiç geçmemiş biri olacağı iddia ediliyor.
Gazeteci Enver Aysever, Türkiye gündemine ilişkin sıcak konuları dinleyicileriyle birlikte ele aldı.