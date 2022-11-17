Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221117/1063563931.html
İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu
İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu
Isparta’da 'Entomological Museum of Isparta Turkey' adıyla açılan böcek müzesinde yaklaşık 30 bin böcek türü sergileniyor. Cam fanuslar içinde kurutulmuş... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:16+0300
2022-11-17T15:16+0300
multimedya
böcek
isparta
müze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063563468_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2f767f974ef5f61b8338f927ba9ff469.jpg
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063563468_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_feadd457ee1ee81f4795928dde25a495.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, böcek, isparta, müze
фото, böcek, isparta, müze

İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu

15:16 17.11.2022
Abone olTelegram
Isparta’da 'Entomological Museum of Isparta Turkey' adıyla açılan böcek müzesinde yaklaşık 30 bin böcek türü sergileniyor. Cam fanuslar içinde kurutulmuş olarak muhafaza edilen böcekler, canlı böceklere karşı naftalinle korunuyor.
© İHA / RUKİYE SENEM OK

'Entomological Museum of Isparta Turkey' adıyla 2005 yılında uluslararası böcek müzeleri arasında yer alan Böcek Müzesi'nde yaklaşık 30 bin böcek sergileniyor.

&#x27;Entomological Museum of Isparta Turkey&#x27; adıyla 2005 yılında uluslararası böcek müzeleri arasında yer alan Böcek Müzesi&#x27;nde yaklaşık 30 bin böcek sergileniyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / RUKİYE SENEM OK

'Entomological Museum of Isparta Turkey' adıyla 2005 yılında uluslararası böcek müzeleri arasında yer alan Böcek Müzesi'nde yaklaşık 30 bin böcek sergileniyor.

© İHA / RUKİYE SENEM OK

Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğrenci ve hocalarının çalışmaları ile hazırlanan müze 2022 yılında kuruldu.

Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğrenci ve hocalarının çalışmaları ile hazırlanan müze 2022 yılında kuruldu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / RUKİYE SENEM OK

Isparta uygulamalı bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğrenci ve hocalarının çalışmaları ile hazırlanan müze 2022 yılında kuruldu.

© İHA / RUKİYE SENEM OK

Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ay müzede bulunan yaklaşık 30 bin tür böceğin 100 familyasından bin 200 tür böceğin tanımlandığını belirterek tanımlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ay müzede bulunan yaklaşık 30 bin tür böceğin 100 familyasından bin 200 tür böceğin tanımlandığını belirterek tanımlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / RUKİYE SENEM OK

Müzedeki böcekler hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Ay müzede bulunan yaklaşık 30 bin tür böceğin 100 familyasından bin 200 tür böceğin tanımlandığını belirterek tanımlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

© İHA / RUKİYE SENEM OK

Müzenin kurulma amacının bölgenin ve ülkemizin biyo çeşitliliğini saptamak ve korumak olduğunu vurgulayan Ay “ öğrencilerimizin pratik eğitimlerinde yardımcı olmak katkı sağlamak ve ilimiz ve çevre illerde bulunan ilkokul, ortaokul öğrencilerine doğayı ve böcekleri tanıtmak için kullanıyoruz...

Müzenin kurulma amacının bölgenin ve ülkemizin biyo çeşitliliğini saptamak ve korumak olduğunu vurgulayan Ay “ öğrencilerimizin pratik eğitimlerinde yardımcı olmak katkı sağlamak ve ilimiz ve çevre illerde bulunan ilkokul, ortaokul öğrencilerine doğayı ve böcekleri tanıtmak için kullanıyoruz... - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / RUKİYE SENEM OK

Müzenin kurulma amacının bölgenin ve ülkemizin biyo çeşitliliğini saptamak ve korumak olduğunu vurgulayan Ay “ öğrencilerimizin pratik eğitimlerinde yardımcı olmak katkı sağlamak ve ilimiz ve çevre illerde bulunan ilkokul, ortaokul öğrencilerine doğayı ve böcekleri tanıtmak için kullanıyoruz...

© İHA / RUKİYE SENEM OK

...Böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep rahatsız olduğumuz canlılar olarak görüyoruz oysa yaşamımızın devam etmesinde dünyadaki yaşamın devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. 1 milyon 500 bine yakın böcek türü olduğu söyleniyor tanımlanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde 1’i bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı. Dünyadaki yaşamın sürmesinde böceklerin önemli katkıları var ” şeklinde konuştu.

...Böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep rahatsız olduğumuz canlılar olarak görüyoruz oysa yaşamımızın devam etmesinde dünyadaki yaşamın devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. 1 milyon 500 bine yakın böcek türü olduğu söyleniyor tanımlanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde 1’i bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı. Dünyadaki yaşamın sürmesinde böceklerin önemli katkıları var ” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / RUKİYE SENEM OK

...Böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep rahatsız olduğumuz canlılar olarak görüyoruz oysa yaşamımızın devam etmesinde dünyadaki yaşamın devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. 1 milyon 500 bine yakın böcek türü olduğu söyleniyor tanımlanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde 1’i bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı. Dünyadaki yaşamın sürmesinde böceklerin önemli katkıları var ” şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала