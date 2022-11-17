İnsanların görmeye dayanamadığı böcekler müzelik oldu

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...Böcekleri biz çocukluğumuzdan itibaren hep rahatsız olduğumuz canlılar olarak görüyoruz oysa yaşamımızın devam etmesinde dünyadaki yaşamın devam etmesinde böceklerin önemli rolü var. 1 milyon 500 bine yakın böcek türü olduğu söyleniyor tanımlanmayanlarla birlikte bunlardan sadece yüzde 1’i bitkilerde zarar oluşturan türleri kapsıyor diğerlerinin birçoğu bizim için yararlı. Dünyadaki yaşamın sürmesinde böceklerin önemli katkıları var ” şeklinde konuştu.