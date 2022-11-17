Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221117/1063558398.html
Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları
Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları
Katar'da 22.'si düzenlenecek Dünya Kupası'nda başarı öykülerinin yanı sıra hayal kırıklıkları ve büyük başarısızlıklar da yaşandı. Dünya Kupası'na katılan... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T13:50+0300
2022-11-17T13:51+0300
multimedya
dünya kupası
katar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063556965_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0f788a8b8b6bd0b268b14097ea930f83.jpg
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063556965_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b86902bf6b78f8eb9f8f7f7bd4bfa0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, dünya kupası, katar
фото, dünya kupası, katar

Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları

13:50 17.11.2022 (güncellendi: 13:51 17.11.2022)
Abone olTelegram
Katar'da 22.'si düzenlenecek Dünya Kupası'nda başarı öykülerinin yanı sıra hayal kırıklıkları ve büyük başarısızlıklar da yaşandı. Dünya Kupası'na katılan ülkelerin 5'i gol atmayı başaramadı. Kanada, Çin, Hollanda Doğu Hint Adaları (Endonezya), Trinidad Tobago ve Zaire (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) katıldıkları kupaları gol atamadan tamamladı.
© AFP 2022 / INA FASSBENDER

Dünya Kupası'nda 10 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, Dünya Kupası'nda puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden sadece El Salvador, Dünya Kupası'na iki kez katıldı, diğerleri ise birer kez temsil edildi. El Salvador, iki Dünya Kupası'nda yaptığı 6 maçı da kaybetti, kalesinde 22 gol görüp bir gol atabildi.

Bu arada Katar 2022 bileti alarak ikinci katılım şansını yakalayan Kanada, turnuva tarihindeki ilk gol ve puanı için mücadele edecek.

Dünya Kupası&#x27;nda 10 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, Dünya Kupası&#x27;nda puan alamadı.Puansız ayrılan ülkelerden sadece El Salvador, Dünya Kupası&#x27;na iki kez katıldı, diğerleri ise birer kez temsil edildi. El Salvador, iki Dünya Kupası&#x27;nda yaptığı 6 maçı da kaybetti, kalesinde 22 gol görüp bir gol atabildi.Bu arada Katar 2022 bileti alarak ikinci katılım şansını yakalayan Kanada, turnuva tarihindeki ilk gol ve puanı için mücadele edecek. - Sputnik Türkiye
1/8
© AFP 2022 / INA FASSBENDER

Dünya Kupası'nda 10 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, Dünya Kupası'nda puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden sadece El Salvador, Dünya Kupası'na iki kez katıldı, diğerleri ise birer kez temsil edildi. El Salvador, iki Dünya Kupası'nda yaptığı 6 maçı da kaybetti, kalesinde 22 gol görüp bir gol atabildi.

Bu arada Katar 2022 bileti alarak ikinci katılım şansını yakalayan Kanada, turnuva tarihindeki ilk gol ve puanı için mücadele edecek.

© AFP 2022 / NHAC NGUYEN

Dünya Kupası'na 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.

İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Dünya Kupası&#x27;na 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupası&#x27;nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AFP 2022 / NHAC NGUYEN

Dünya Kupası'na 8 kez katılmayı başaran İskoçya, bunların hiçbirinde ilk turdan yukarıya çıkamadı.

İskoçlar, 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

© AFP 2022 / ANDREJ ISAKOVIC

Meksika ile Bulgaristan, 6 Dünya Kupası'nda maç kazanamadı.

Dünya Kupası'na 16 kez katılan ve 2 defa ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978'de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Turnuvaya 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998'de galibiyet alamadı.

Meksika ile Bulgaristan, 6 Dünya Kupası&#x27;nda maç kazanamadı.Dünya Kupası&#x27;na 16 kez katılan ve 2 defa ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978&#x27;de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.Turnuvaya 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998&#x27;de galibiyet alamadı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AFP 2022 / ANDREJ ISAKOVIC

Meksika ile Bulgaristan, 6 Dünya Kupası'nda maç kazanamadı.

Dünya Kupası'na 16 kez katılan ve 2 defa ev sahipliği yapan Meksika, 1930, 1950, 1954, 1958, 1966 ve 1978'de yaptığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Turnuvaya 7 kez katılan Bulgaristan ise 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1998'de galibiyet alamadı.

© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS

İtalya ve İngiltere, Dünya Kupası'nın en çok berabere kalan takımları olarak zirveyi paylaştı.

Kupaya 18 kez katılan ve 4 defa zafere ulaşan İtalyanlar, şu ana kadar yaptıkları 83 maçın 21'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Girdiği 15 turnuvada bir şampiyonluk yaşayan İngiltere de 69 karşılaşmada 21 beraberlik aldı.

Bu iki takımı, 20 beraberlikle Almanya izledi.

İtalya ve İngiltere, Dünya Kupası&#x27;nın en çok berabere kalan takımları olarak zirveyi paylaştı.Kupaya 18 kez katılan ve 4 defa zafere ulaşan İtalyanlar, şu ana kadar yaptıkları 83 maçın 21&#x27;inde sahadan beraberlikle ayrıldı.Girdiği 15 turnuvada bir şampiyonluk yaşayan İngiltere de 69 karşılaşmada 21 beraberlik aldı.Bu iki takımı, 20 beraberlikle Almanya izledi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS

İtalya ve İngiltere, Dünya Kupası'nın en çok berabere kalan takımları olarak zirveyi paylaştı.

Kupaya 18 kez katılan ve 4 defa zafere ulaşan İtalyanlar, şu ana kadar yaptıkları 83 maçın 21'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Girdiği 15 turnuvada bir şampiyonluk yaşayan İngiltere de 69 karşılaşmada 21 beraberlik aldı.

Bu iki takımı, 20 beraberlikle Almanya izledi.

© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS

Meksika, Dünya Kupası'nda art arda maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.

Meksikalılar, katıldıkları 1930, 1950, 1954 ve 1958'deki kupalarda üst üste 9 maç kaybetti.

Bu maçlarda Fransa (2), Şili, Arjantin, Brezilya (2), Yugoslavya, İsviçre ve İsveç ile karşılaşan Meksika, 8 gol attı, kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak mağlubiyet serisine son verdi.

Meksika, Dünya Kupası&#x27;nda art arda maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.Meksikalılar, katıldıkları 1930, 1950, 1954 ve 1958&#x27;deki kupalarda üst üste 9 maç kaybetti.Bu maçlarda Fransa (2), Şili, Arjantin, Brezilya (2), Yugoslavya, İsviçre ve İsveç ile karşılaşan Meksika, 8 gol attı, kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası&#x27;nda Galler ile 1-1 berabere kalarak mağlubiyet serisine son verdi. - Sputnik Türkiye
5/8
© AFP 2022 / ADRIAN DENNIS

Meksika, Dünya Kupası'nda art arda maç kaybetme rekorunun sahibi oldu.

Meksikalılar, katıldıkları 1930, 1950, 1954 ve 1958'deki kupalarda üst üste 9 maç kaybetti.

Bu maçlarda Fransa (2), Şili, Arjantin, Brezilya (2), Yugoslavya, İsviçre ve İsveç ile karşılaşan Meksika, 8 gol attı, kalesinde 34 gol gördü. Meksika, 1958 Dünya Kupası'nda Galler ile 1-1 berabere kalarak mağlubiyet serisine son verdi.

© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Belçika, Dünya Kupası'nda üst üste en çok berabere kalan takım unvanına sahip.

"Kırmızı Şeytanlar", 1998 ve 2002'deki kupalarda peş peşe 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı.

Belçika, Dünya Kupası&#x27;nda üst üste en çok berabere kalan takım unvanına sahip.&quot;Kırmızı Şeytanlar&quot;, 1998 ve 2002&#x27;deki kupalarda peş peşe 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AFP 2022 / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Belçika, Dünya Kupası'nda üst üste en çok berabere kalan takım unvanına sahip.

"Kırmızı Şeytanlar", 1998 ve 2002'deki kupalarda peş peşe 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Belçika bu süreçte Hollanda, Meksika, Güney Kore, Japonya ve Tunus ile karşılaştı.

© AFP 2022 / DAVID GANNON

Bulgaristan, Dünya Kupası tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.

Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 Dünya Kupası'nda arka arkaya 17 maç kazanamayarak kötü bir rekora imza attı.

Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı 4-0 yenerek son verdi.

Bulgaristan, Dünya Kupası tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 Dünya Kupası&#x27;nda arka arkaya 17 maç kazanamayarak kötü bir rekora imza attı.Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası&#x27;nda Yunanistan&#x27;ı 4-0 yenerek son verdi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AFP 2022 / DAVID GANNON

Bulgaristan, Dünya Kupası tarihinde üst üste maç kazanamama rekorunu elinde tutuyor.

Balkan ülkesi, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986 ve 1994 Dünya Kupası'nda arka arkaya 17 maç kazanamayarak kötü bir rekora imza attı.

Bulgarlar, galibiyet hasretine 1994 Dünya Kupası'nda Yunanistan'ı 4-0 yenerek son verdi.

© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULA

Bolivya, Cezayir ve Honduras, Dünya Kupası'nda peş peşe 5 maçta gol atamayarak kötü bir grafik çizdi.

Bolivya, 1930, 1950 ve 1994'te, Cezayir 1986 ve 2010'da, Honduras ise 1982, 2010 ve 2014'te art arda oynadıkları 5'er maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Bolivya, Cezayir ve Honduras, Dünya Kupası&#x27;nda peş peşe 5 maçta gol atamayarak kötü bir grafik çizdi.Bolivya, 1930, 1950 ve 1994&#x27;te, Cezayir 1986 ve 2010&#x27;da, Honduras ise 1982, 2010 ve 2014&#x27;te art arda oynadıkları 5&#x27;er maçta rakip fileleri havalandıramadı. - Sputnik Türkiye
8/8
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULA

Bolivya, Cezayir ve Honduras, Dünya Kupası'nda peş peşe 5 maçta gol atamayarak kötü bir grafik çizdi.

Bolivya, 1930, 1950 ve 1994'te, Cezayir 1986 ve 2010'da, Honduras ise 1982, 2010 ve 2014'te art arda oynadıkları 5'er maçta rakip fileleri havalandıramadı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала