Dünya Kupası'nın hayal kırıklıkları

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Dünya Kupası'nda 10 ülke, turnuvayı puansız kapatmak zorunda kaldı.

Hollanda Doğu Hint Adaları, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, Dünya Kupası'nda puan alamadı.

Puansız ayrılan ülkelerden sadece El Salvador, Dünya Kupası'na iki kez katıldı, diğerleri ise birer kez temsil edildi. El Salvador, iki Dünya Kupası'nda yaptığı 6 maçı da kaybetti, kalesinde 22 gol görüp bir gol atabildi.

Bu arada Katar 2022 bileti alarak ikinci katılım şansını yakalayan Kanada, turnuva tarihindeki ilk gol ve puanı için mücadele edecek.