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Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti
Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında içerde kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T06:50+0300
2022-11-16T07:05+0300
türkiye
istanbul
ümraniye
ataşehir
yangın
yangın söndürme
işçi
konteyner
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Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın yandaki konteynere de sıçradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarının ardından yangında içerde kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu konteynerde bir süre çalışma yaptı.
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istanbul, ümraniye, ataşehir, yangın, yangın söndürme, işçi, konteyner
istanbul, ümraniye, ataşehir, yangın, yangın söndürme, işçi, konteyner

Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

06:50 16.11.2022 (güncellendi: 07:05 16.11.2022)
© İHA / İBRAHİM FURKAN ÇELİKAtaşehir'de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir'de inşaat şantiyesinin içinde bulunan konteyner evlerde yangın meydana geldi. Yangın yoğun uğraşlar sonrası kontrol altına alınırken 3 kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA / İBRAHİM FURKAN ÇELİK
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Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında içerde kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın yandaki konteynere de sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarının ardından yangında içerde kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu konteynerde bir süre çalışma yaptı.
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