https://sputniknews.com.tr/20221116/umraniyede-iscilerin-kaldigi-konteynerde-yangin-1-isci-hayatini-kaybetti-1063473088.html

Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi hayatını kaybetti

Ümraniye'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında içerde kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T06:50+0300

2022-11-16T06:50+0300

2022-11-16T07:05+0300

türkiye

istanbul

ümraniye

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yangın söndürme

işçi

konteyner

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Finanskent Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın yandaki konteynere de sıçradı.Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Konteynerlerde kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.İtfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarının ardından yangında içerde kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu konteynerde bir süre çalışma yaptı.

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ümraniye

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istanbul, ümraniye, ataşehir, yangın, yangın söndürme, işçi, konteyner