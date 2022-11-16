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https://sputniknews.com.tr/20221116/uluslararasi-paralimpik-komitesi-rusyanin-uyeligini-askiya-aldi-1063519245.html
Uluslararası Paralimpik Komitesi Rusya'nın üyeliğini askıya aldı
Uluslararası Paralimpik Komitesi Rusya'nın üyeliğini askıya aldı
Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rusya Paralimpik Komitesi’nin örgütteki üyeliğini askıya aldı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T22:49+0300
2022-11-16T22:49+0300
dünya
rusya
rusya paralimpik komitesi (rpc)
üyelik
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IPC’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararın bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IPC Olağanüstü Genel Kurulu’nda alındığı ifade edildi. Rusya Paralimpik Komitesi’nin IPC tüzüğüne uygun olarak taahhütlerine yerine getirmediği iddia edildi.Rusya Paralimpik Komitesi Başkanı Pavel Rojkov, IPC Olağanüstü Genel Kurulu’na video konferans yoluyla katıldı.Oylama sırasında IPC’nin 64 üyesi ‘evet’ oyu kullanırken 39 ülkenin ulusal komitesi karşı çıktı. 16 ülke de çekimser kaldı.Rusya Paralimpik Komitesi, üyeliğinin askıya alınması sebebiyle IPC üyeliğinin verdiği tüm hakları kaybetti ve karara itiraz edemeyecek. Karar sadece IPC Genel Kurulu tarafından iptal edilebilir. Sıradaki toplantının bir yıl sonra yapılması bekleniyor.
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rusya, rusya paralimpik komitesi (rpc), üyelik
rusya, rusya paralimpik komitesi (rpc), üyelik

Uluslararası Paralimpik Komitesi Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

22:49 16.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidin2018'de dünya sporunu bekleyen en önemli 5 soru işareti
2018'de dünya sporunu bekleyen en önemli 5 soru işareti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rusya Paralimpik Komitesi’nin örgütteki üyeliğini askıya aldı.
IPC’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararın bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IPC Olağanüstü Genel Kurulu’nda alındığı ifade edildi. Rusya Paralimpik Komitesi’nin IPC tüzüğüne uygun olarak taahhütlerine yerine getirmediği iddia edildi.
Rusya Paralimpik Komitesi Başkanı Pavel Rojkov, IPC Olağanüstü Genel Kurulu’na video konferans yoluyla katıldı.
Oylama sırasında IPC’nin 64 üyesi ‘evet’ oyu kullanırken 39 ülkenin ulusal komitesi karşı çıktı. 16 ülke de çekimser kaldı.
Rusya Paralimpik Komitesi, üyeliğinin askıya alınması sebebiyle IPC üyeliğinin verdiği tüm hakları kaybetti ve karara itiraz edemeyecek. Karar sadece IPC Genel Kurulu tarafından iptal edilebilir. Sıradaki toplantının bir yıl sonra yapılması bekleniyor.
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