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'Ülke tarihindeki en büyük silah anlaşması': Norveç F-35'leri için ABD'den 500 milyonluk füze alacak
'Ülke tarihindeki en büyük silah anlaşması': Norveç F-35'leri için ABD'den 500 milyonluk füze alacak
Norveç, F-35 savaş uçakları için füze satın almak üzere ABD ile 500 milyon dolar değerinde rekor düzeyde bir sözleşme imzaladı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T11:53+0300
2022-11-16T11:55+0300
savunma
norveç
f-35
abd
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Norveç Savunma Bakanlığı, Norveç'in F-35 savaş uçakları için AMRAAM-D havadan havaya füzeler satın almak üzere ABD ile yaklaşık yaklaşık 500 milyon dolar değerinde rekor bir sözleşme imzaladığını duyurdu.Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada "Bu hem Norveç'in savunma kabiliyeti hem de Norveç-ABD işbirliği açısından çok önemli bir anlaşma" ifadelerini kullandı.Bakan, "Norveç'in de artık bu tür gelişmiş füzelere erişimi olmasından ve F35'in potansiyelini ortaya çıkaracak ve savunma kabiliyetimizi güçlendirecek orta menzilli havadan havaya füzeler tedarik ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.Gram, bunun, günümüzün güvenlik politikaları açısından önemli olduğunu belirterek, füzelerin 2028 yılına kadar teslim edileceğini de sözlerine ekledi.Bununla birlikte AMRAAM-D'nin Norveç'e ait savaş uçaklarının önümüzdeki yıllarda kullanacağı 'birincil silah' olacağı ve bunun, 'tarihteki en büyük silah alımı' olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/nato-uyesi-14-ulke-ile-finlandiya-avrupa-sema-kalkani-icin-anlasti-1062260611.html
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norveç, f-35, abd
norveç, f-35, abd

'Ülke tarihindeki en büyük silah anlaşması': Norveç F-35'leri için ABD'den 500 milyonluk füze alacak

11:53 16.11.2022 (güncellendi: 11:55 16.11.2022)
© AP Photo / Ariel SchalitF-35 - savaş uçağı
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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Norveç, F-35 savaş uçakları için füze satın almak üzere ABD ile 500 milyon dolar değerinde rekor düzeyde bir sözleşme imzaladı.
Norveç Savunma Bakanlığı, Norveç'in F-35 savaş uçakları için AMRAAM-D havadan havaya füzeler satın almak üzere ABD ile yaklaşık yaklaşık 500 milyon dolar değerinde rekor bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, yaptığı açıklamada "Bu hem Norveç'in savunma kabiliyeti hem de Norveç-ABD işbirliği açısından çok önemli bir anlaşma" ifadelerini kullandı.
Bakan, "Norveç'in de artık bu tür gelişmiş füzelere erişimi olmasından ve F35'in potansiyelini ortaya çıkaracak ve savunma kabiliyetimizi güçlendirecek orta menzilli havadan havaya füzeler tedarik ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Gram, bunun, günümüzün güvenlik politikaları açısından önemli olduğunu belirterek, füzelerin 2028 yılına kadar teslim edileceğini de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte AMRAAM-D'nin Norveç'e ait savaş uçaklarının önümüzdeki yıllarda kullanacağı 'birincil silah' olacağı ve bunun, 'tarihteki en büyük silah alımı' olduğu belirtildi.
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