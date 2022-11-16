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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-parlamentosu-rusyanin-g20den-cikarilmasi-cagrisinda-bulunan-karari-kabul-etti-1063501019.html
Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti
Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti
Ukrayna parlamentosu milletvekili Gonçarenko, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın kabul edildiğini duyurdu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T19:35+0300
2022-11-16T19:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ukrayna parlamentosu
g20
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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın Rada’da kabul edildiğini belirtti.Gonçarenko, "Verhovna Rada, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısı yapıyor. İlgili karar bugün kabul edildi" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'yı G20'den çıkarmanın imkansız olduğunu, Kiev'in buna yönelik çağrılarının 'siyasi egzersizden' başka bir şey olmadığını söylemişti.
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rusya, ukrayna, ukrayna parlamentosu, g20, aleksey gonçarenko
rusya, ukrayna, ukrayna parlamentosu, g20, aleksey gonçarenko

Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti

19:35 16.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUkrayna Parlamentosu
Ukrayna Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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Ukrayna parlamentosu milletvekili Gonçarenko, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın kabul edildiğini duyurdu.
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın Rada’da kabul edildiğini belirtti.
Gonçarenko, "Verhovna Rada, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısı yapıyor. İlgili karar bugün kabul edildi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'yı G20'den çıkarmanın imkansız olduğunu, Kiev'in buna yönelik çağrılarının 'siyasi egzersizden' başka bir şey olmadığını söylemişti.
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