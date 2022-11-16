https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-parlamentosu-rusyanin-g20den-cikarilmasi-cagrisinda-bulunan-karari-kabul-etti-1063501019.html
Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti
Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti
Ukrayna parlamentosu milletvekili Gonçarenko, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın kabul edildiğini duyurdu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T19:35+0300
2022-11-16T19:35+0300
2022-11-16T19:35+0300
ukrayna krizi
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ukrayna parlamentosu
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aleksey gonçarenko
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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın Rada’da kabul edildiğini belirtti.Gonçarenko, "Verhovna Rada, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısı yapıyor. İlgili karar bugün kabul edildi" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'yı G20'den çıkarmanın imkansız olduğunu, Kiev'in buna yönelik çağrılarının 'siyasi egzersizden' başka bir şey olmadığını söylemişti.
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rusya, ukrayna, ukrayna parlamentosu, g20, aleksey gonçarenko
rusya, ukrayna, ukrayna parlamentosu, g20, aleksey gonçarenko
Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti
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Ukrayna parlamentosu milletvekili Gonçarenko, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın kabul edildiğini duyurdu.
Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın Rada’da kabul edildiğini belirtti.
Gonçarenko, "Verhovna Rada, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısı yapıyor. İlgili karar bugün kabul edildi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'yı G20'den çıkarmanın imkansız olduğunu, Kiev'in buna yönelik çağrılarının 'siyasi egzersizden' başka bir şey olmadığını söylemişti.