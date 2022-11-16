https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-parlamentosu-rusyanin-g20den-cikarilmasi-cagrisinda-bulunan-karari-kabul-etti-1063501019.html

Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti

Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararı kabul etti

Ukrayna parlamentosu milletvekili Gonçarenko, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın kabul edildiğini duyurdu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T19:35+0300

2022-11-16T19:35+0300

2022-11-16T19:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

ukrayna parlamentosu

g20

aleksey gonçarenko

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Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısında bulunan kararın Rada’da kabul edildiğini belirtti.Gonçarenko, "Verhovna Rada, Rusya'nın G20'den çıkarılması çağrısı yapıyor. İlgili karar bugün kabul edildi" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'yı G20'den çıkarmanın imkansız olduğunu, Kiev'in buna yönelik çağrılarının 'siyasi egzersizden' başka bir şey olmadığını söylemişti.

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rusya, ukrayna, ukrayna parlamentosu, g20, aleksey gonçarenko