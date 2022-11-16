https://sputniknews.com.tr/20221116/turkiye-ari-yetistiricileri-merkez-birligi-baskani-balin-maliyeti-1-yilda-25ten-80-liraya-cikti--1063559948.html

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı: Balın maliyeti 1 yılda 25'ten 80 liraya çıktı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı: Balın maliyeti 1 yılda 25'ten 80 liraya çıktı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, “Tarıma verdiğimiz mazot desteklerinin aynısını arıcılara da verelim ki arıcılık daha çok gelişsin... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T20:52+0300

2022-11-16T20:52+0300

2022-11-17T15:20+0300

anlat bana

bal

türkiye arı yetiştiricileri merkez birliği

ziya şahin

arıcılık ve çam balı kongresi

meliha okur

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16.11.2022 ANLAT BANAA 16.11.2022 ANLAT BANAA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nin önemini değerlendirdi.Arıcılık ve bal sektörünün uluslararası düzeydeki tüm paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 7. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi başladı. 19 Kasım’da sona erecek kongre devam ederken Şahin, “Şu anda 8 milyon 700 bin arı kovanımız var. 105 bin ton bal üretiyoruz. Dünyanın en fazla biyolojik zenginliğine sahip olan ülkelerinden biriyiz ve 9 ay süreyle de arıcılık yapabilecek potansiyele sahip bir ülkede yaşıyoruz” diyerek arıcılığın önemine dikkat çekti.‘Koloni sayısı artırılarak bal üretiminin artmayacağını anlamalıyız’Şahin, sektörde yaşanan sorunlara değinerek, “Dünyada kilometrekareye düşen kovan sayısı 1 civarındadır. Ülkemizde ise bu rakam 9-10 kovandır. Bal verimimiz koloni başına ortalama 14 kilogram civarındadır. 10 yıl öncesine baktığımızda kilometrekareye düşen kovan sayısı 4, bal verimimiz 19 kilogramdı. Koloni sayısı artırılarak bal üretiminin artmayacağını anlamalıyız. Dolayısıyla bal üretimimizi artırıcı koloni yönetim tekniklerini bilmemiz ve uygulamamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.Akaryakıt fiyatlarının etkilediği sektörlerin başında arıcılığın da geldiğini ifade eden Şahin, “Sayın bakanımızdan talebim şudur; arıcıları göz ardı etmeyelim. Tarıma verdiğimiz mazot desteklerinin aynısını arıcılara da verelim ki bu sektör daha çok gelişsin. 2021 yılında 1 kg balın üreticiye maliyeti 24 lira 80 kuruştu. 2022 yılındaki maliyeti ise 80 liraya çıkmış durumda. Bu mazot fiyatları ile arıcılık yapamazsınız” diyerek maliyetin düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi” dedi.‘Nişasta Bazlı Şekerleri hiçbir şekilde arıcılıkta kullanamayız’Hal böyle olunca, tüketicinin uygun fiyatlı bala erişmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayan Şahin, “Açıklıkla söyleyeyim ki, sanayici arkadaşların da bizimle sırt sırta verip bunun mücadelesini yapmaları gerek. Her şeyden önce piyasadaki Nişasta Bazlı Şeker krizini atlatmamız lazım. NBŞ, şekerin kotasına göre yüzde 2,5 diyorlar ama ben inanmıyorum. Geliniz, bal alacak sanayicilerimizle birlikte sözleşmeli arıcılık modelleri uygulayalım. Nişasta Bazlı Şekerleri hiçbir şekilde arıcılıkta kullanamayız. Kullandığımız zaman kalite kriterlerinde maltozu yükseltir. Böylelikle o bal, bal olmaktan çıkar” ifadelerini kullandı.

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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