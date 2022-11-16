https://sputniknews.com.tr/20221116/tunusta-multeci-teknesinin-batmasi-sonucu-olu-sayisi-5e-yukseldi-1063471998.html

Tunus'ta mülteci teknesinin batması sonucu ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunus'ta mülteci teknesinin batması sonucu ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunus makamları, 16 göçmeni taşıyan teknenin kuzey kıyısı açıklarında batması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T03:55+0300

2022-11-16T03:55+0300

2022-11-16T03:55+0300

dünya

tunus

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tekne

ölü

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Tunus İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibabli, yaptığı açıklamada, 7 Kasım’da Binzert kenti açıklarında batan ve 16 göçmeni taşıyan teknedekilerden ikisinin cesedinin, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı dalış ekipleri tarafından bulunduğunu belirtti.Toplam can kaybının 5 kişiye çıktığını ifade eden Cibabli, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Hüsameddin el-Cibabli, 8 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'un kuzeyinde göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu teknedekilerden 10 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise kaybolduğunu duyurmuştu.Avrupa'ya yönelik 1509 göç girişimi engellendiTunus Ulusal Güvenlik Kuvvetlerinden 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, 2022'nin başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 göç girişiminin engellendiği belirtilmişti.Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221112/icisleri-bakanligi-turkiyede-yilbasindan-bu-yana-101-bin-574-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1063354978.html

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