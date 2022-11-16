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Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri için resmen aday
Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri için resmen aday
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri'ne resmen aday oldu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T05:00+0300
2022-11-16T05:11+0300
dünya
abd
donald trump
aday
seçim
joe biden
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Donald Trump, Beyaz Saray adaylık belgelerini ABD seçim otoritesine sundu.Belgelerini sunduktan sonra açıklama yapan Trump, "Amerika'nın dönüşü şu anda başlıyor" dedi.
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abd, donald trump, aday, seçim, joe biden
abd, donald trump, aday, seçim, joe biden

Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri için resmen aday

05:00 16.11.2022 (güncellendi: 05:11 16.11.2022)
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri'ne resmen aday oldu.
Donald Trump, Beyaz Saray adaylık belgelerini ABD seçim otoritesine sundu.
Belgelerini sunduktan sonra açıklama yapan Trump, "Amerika'nın dönüşü şu anda başlıyor" dedi.
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