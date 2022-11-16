https://sputniknews.com.tr/20221116/trafik-sigortalarinda-yeni-donem-iyi-surucuye-yuzde-50-indirim-kotu-surucuye-yuzde-200-zam-1063484967.html

Trafik sigortalarında yeni dönem: 'İyi sürücüye yüzde 50 indirim, kötü sürücüye yüzde 200 zam'

Trafik sigortalarında yeni dönem: 'İyi sürücüye yüzde 50 indirim, kötü sürücüye yüzde 200 zam'

Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, 25 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası yol haritasını... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:10+0300

2022-11-16T13:10+0300

2022-11-16T13:10+0300

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trafik

trafik para cezası

sigorta

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Trafik sigortasında 15,5 yılda 17,5 milyar liralık zarar oluştuğunu ve bunu sigorta şirketlerinin göğüslediğini belirten Eroğlu, "Hedefimiz tüm taraflar için sürdürülebilir bir branş hedefimiz var. Öncelikle 25 milyon vatandaşımız ve sermayedarlar ile acenteler odağımızda. Yetkili masalarda oturanlar olarak trafik sigortasını uygun vermekle sorumluyuz" dedi.Trafik kazalarındaki azalmaya dikkat çeken Eroğlu, ancak sürücü kaynaklı trafik kazalarının en önemli kaza nedeni olduğunun altını çizerek, yeni yol haritasında sürücü davranışının önemine değindi. Eroğlu, prim belirlenirken bu yılın referans alınmayacak kadar farklı bir yıl olduğunu belirterek "Bu yıl ekstra şeyler yaşıyoruz. Günün sonunda araçların değerinde radikal bir artış oldu. Kur ve asgari ücret de arttı. Buna karşın mali gelirlerimiz azaldı. Bu yılın istisna bir yıl olduğunu kabul edip referans almamamız lazım" şeklinde konuştu.Sürdürülebilirlik için 3 şartTrafik sigortasında sorunları sürdürülebilir olarak çözmek için etkin bir maliyet yönetimi, sürücü davranışları ve etkin tarife yönetimi gerektiğini belirten Eroğlu, "Sorunları çözmenin iki yolu var. Trafikteki tüm basamakları havuza koyup zorunlu hale getirilmesi. Ancak vereceğimiz karar 25 milyon insan ve 17 bin acenteyi ilgilendiriyor. Yapısal çözüm getirmeden cezalarla işin çözüleceğini düşünmüyorum" diye konuştu.Sonuç olarak tavan sisteminden serbest tarife sistemine geçişin bir gereklilik olduğunun altını çizen Eroğlu, 2010 yılında serbest tarifeye geçildiğinde 5 yılda riskli sürücülerin davranışlarını değiştirerek bu sürücülerin oranının yüzde 36'dan yüzde 15'e düştüğü bilgisini verdi.Dinamik basamak yöntemiBugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek.Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " diye konuştu.2021'de 3'ten fazla kaza yapan 6 bin 62 sürücü olduğunu belirten Eroğlu, "Bunları sıfırıncı basamağa alacağız. Gerekirse bu sürücüler için psikolojik destek isteyeceğiz" dedi.Yeni sistem ile Trafik Sigortası Sicil Bilgesi getiriliyor. 2025'ten sonra bu belgeyi ticari araç sürücüleri istendiğinde kullanacak. Bu sistem ile trafik canavarlarının çalışması zorlaşırken ağır kusurlu olarak kaza yapan sürücülerin rehabilite edilmesi sağlanacak. Filoların maliyetinin ve sürücülerin kazalarının azaltılması oto sigorta ürünlerinin ucuzlaması hedefleniyor.Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ise SEDDK'nın aldığı tüm önlemlende hemfikir olduklarını belirterek, ""Bugünden yarına büyük kazanımlar olmasa bile bu sorunu çözmek için bir yerden başlamak zorundaydık. Yol haritası önemli bir basamak" diye konuştu.Yeni sistemin satırbaşları-İSTEĞE BAĞLI OLARAK SÜRÜCÜ BİLGİLERİNİN POLİÇEYE DAHİL EDİLMESİ,-İYİ SÜRÜCÜLERİN DAHA İYİ FİYATA KAVUŞABİLMELERİ,-HASAR ADETLERİNİN AZALMASI,-RİSKLİ SÜRÜCÜLERİN REHABİLİTASYONU,-TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNİN HASARSIZ FİLO YÖNETİMİ, TRAFİK SİGORTASI SİCİL BELGESİ-KUSUR İŞLETENDE KALIYOR-EKSİK KALAN PRİM YENİLEMEDE YÜKLENEREK ALINIR (AYNI BASAMAK % 50 SÜRPRİM)-RSH PRİM TAMAMLAMA ŞARTI TİCARİLER İÇİN KALKACAK, İNDİRİM VERİLECEK( EN FAZLA % 5’E KADAR İNDİRİM )Ağır sayılan ihlaller

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trafik, trafik para cezası, sigorta