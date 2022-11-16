https://sputniknews.com.tr/20221116/sirbistan-avusturya-ve-macaristan-kacak-goce-karsi-ortak-mucadele-edecek-1063504349.html

Sırbistan, Avusturya ve Macaristan, kaçak göçe karşı ortak mücadele edecek

Sırbistan, Avusturya ve Macaristan, kaçak göçe karşı ortak mücadele edecek

Son dönemde artan kaçak göçmen akınına karşı ortak mücadele etme kararı alan Sırbistan, Avusturya ve Macaristan konuya ilişkin mutabakat zaptı imzaladı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T21:02+0300

2022-11-16T21:02+0300

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kaçak göçmenler

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğinde, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başkent Belgrad'da kaçak göçmen ile yasa dışı göçle mücadele konusunu görüştü.İki saat süren toplantının ardından yasadışı göçle mücadelede mutabakat zaptı imzalayan liderler, ortak basın toplantısı düzenledi.Vucic, düzensiz göçmen sayısının geçen yıla oranla iki kat arttığını söyleyerek, "İlk adımları atmaya başladık. Tunus ve Burundi ile vizesiz geçişi kaldırdık. Yakın zamanda buna iki ülke daha eklenecek. Avrupa Birliği'nde (AB) geçerli vize sistemini uygulayacağız." dedi.Kaçak göçmenlerin Sırbistan'a en çok Kuzey Makedonya ve Bulgaristan üzerinden geldiğine işaret eden Vucic, "Avusturya ve Macaristan'ın desteğiyle Kuzey Makedonya sınırına termal kameralı araçlar ve ekipman desteği sağlayacağız. Sırbistan, düzensiz göçmenler için bir park yeri olmak istemiyor." diye konuştu. Macaristan Başbakanı Orban’a enerji sahasında, özellikle doğalgaz tedarikinde Sırbistan’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Vucic, görüşmede enerjide iş birliğine ilişkin projelerin de masaya yatırıldığını ifade etti.Vucic, bugün imzalanan mutabakat zaptı ile yıl sonunda "harekete geçeceklerini" kaydetti.'Avrupa'nın güvenliğinde kilit ülke Sırbistan'Avusturya Başbakanı Nehammer de Sırbistan'a Avusturya'nın endişelerini anladığı için teşekkür ederek, ülkesinin Sırbistan'a 100 polis ve ekipman yardımında bulunacağını söyledi.Sırbistan'da yasadışı kalan göçmenlerin sınır dışı edilmesi projesini uygulama kararı aldıklarını belirten Nehammer, üç ülkenin sınırları korumak adına ortak hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.Macaristan Başbakanı Orban da ülkesinin Ukrayna'daki savaş ve Sırbistan'dan gelen kaçak göçmenlerle iki ayrı baskı yaşadığını söyledi. Orban, Polonya'da yaşananlara ilişkin taziye mesajını iletti.Dün yaşananlar nedeniyle Ukrayna'dan Macaristan'a petrol sevkiyatında aksamalar yaşandığını ifade eden Orban, "Göçmenler geçme şansı gördükleri sınırlardan geçerler. Onlara bizim sınırlarımızdan geçemeyeceklerini göstermeliyiz. Avrupa'nın güvenliğinde kilit ülke Sırbistan'dır." dedi.Orban, Sırbistan'ın AB üyesi olması durumunda mücadelenin çok daha kolay olacağını vurgulayarak, "Sırbistan'ın AB üyesi olması için desteğimiz tam. Bu olana kadar sınırlarımızı olabildiğince güneye çekmeliyiz. Bu sorun uzun vadeli bir sorun olacak." değerlendirmesinde bulundu.Üç ülkenin Dışişleri bakanları ekim ayında yine Belgrad'da bir görüşme gerçekleştirerek, Avusturya ve Macaristan'ın kaçak göçmen akınında Sırbistan'a yardım edeceğini ifade etmişti.

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macaristan, avusturya, sırbistan, kaçak göçmenler