https://sputniknews.com.tr/20221116/scholz-polonyadaki-fuze-saldirisi-dikkatlice-sorusturulmali-1063490147.html

Scholz: Polonya'daki füze saldırısı dikkatlice soruşturulmalı

Scholz: Polonya'daki füze saldırısı dikkatlice soruşturulmalı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın Ukrayna sınırına füze düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın dikkatli bir şekilde soruşturulması ve... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:59+0300

2022-11-16T13:59+0300

2022-11-16T14:05+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

almanya

polonya

rusya

ukrayna

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063489990_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_dab53bda9ba7d4f0453184580c62abb0.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle alakalı değerlendirmede bulundu.Endonezya'daki G20 zirvesinde basın mensuplarına konuşan Scholz, "Bu yıkım soruşturulmalı, füze parçaları incelenmeli ve ardından kamuoyuna açıklanmadan önce sonuçları beklemeliyiz. Böylesine ciddi bir meselede, dikkatlice soruşturma yapılmadan olayların gidişatı hakkında aceleci sonuçlara varılmamalı" dedi.Scholz, "Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasaydı, Ukrayna'nın altyapısına sürekli olarak çok sayıda füze ateşlenmeseydi böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını açıkça belirtmek önemli" yorumunu yaptı.G20'deki görüşmeleri değerlendiren Scholz, "Bu toplantının sonuçlarından biri, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) siyasetiyle neredeyse yalnız kalması" ifadelerini kullandı.Dün ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda 2 kişinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-disisleri-nato-polonyadaki-fuze-olayindan-sonra-dogu-kanadindaki-faaliyetlerini-artirabilir-1063486601.html

almanya

polonya

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, polonya, rusya, ukrayna, füze