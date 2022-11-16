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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/scholz-polonyadaki-fuze-saldirisi-dikkatlice-sorusturulmali-1063490147.html
Scholz: Polonya'daki füze saldırısı dikkatlice soruşturulmalı
Scholz: Polonya'daki füze saldırısı dikkatlice soruşturulmalı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın Ukrayna sınırına füze düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın dikkatli bir şekilde soruşturulması ve... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T13:59+0300
2022-11-16T14:05+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
polonya
rusya
ukrayna
füze
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle alakalı değerlendirmede bulundu.Endonezya'daki G20 zirvesinde basın mensuplarına konuşan Scholz, "Bu yıkım soruşturulmalı, füze parçaları incelenmeli ve ardından kamuoyuna açıklanmadan önce sonuçları beklemeliyiz. Böylesine ciddi bir meselede, dikkatlice soruşturma yapılmadan olayların gidişatı hakkında aceleci sonuçlara varılmamalı" dedi.Scholz, "Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasaydı, Ukrayna'nın altyapısına sürekli olarak çok sayıda füze ateşlenmeseydi böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını açıkça belirtmek önemli" yorumunu yaptı.G20'deki görüşmeleri değerlendiren Scholz, "Bu toplantının sonuçlarından biri, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) siyasetiyle neredeyse yalnız kalması" ifadelerini kullandı.Dün ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda 2 kişinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-disisleri-nato-polonyadaki-fuze-olayindan-sonra-dogu-kanadindaki-faaliyetlerini-artirabilir-1063486601.html
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olaf scholz, almanya, polonya, rusya, ukrayna, füze
olaf scholz, almanya, polonya, rusya, ukrayna, füze

Scholz: Polonya'daki füze saldırısı dikkatlice soruşturulmalı

13:59 16.11.2022 (güncellendi: 14:05 16.11.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın Ukrayna sınırına füze düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın dikkatli bir şekilde soruşturulması ve aceleci sonuçlara varılmaktan kaçınılması çağrısı yaptı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle alakalı değerlendirmede bulundu.
Endonezya'daki G20 zirvesinde basın mensuplarına konuşan Scholz, "Bu yıkım soruşturulmalı, füze parçaları incelenmeli ve ardından kamuoyuna açıklanmadan önce sonuçları beklemeliyiz. Böylesine ciddi bir meselede, dikkatlice soruşturma yapılmadan olayların gidişatı hakkında aceleci sonuçlara varılmamalı" dedi.
Scholz, "Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasaydı, Ukrayna'nın altyapısına sürekli olarak çok sayıda füze ateşlenmeseydi böyle bir şeyin hiç yaşanmamış olacağını açıkça belirtmek önemli" yorumunu yaptı.
G20'deki görüşmeleri değerlendiren Scholz, "Bu toplantının sonuçlarından biri, Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) siyasetiyle neredeyse yalnız kalması" ifadelerini kullandı.
Dün ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya fırlattığı füzelerin Polonya’ya düştüğünü ve olayda 2 kişinin öldüğünü iddia etmiş, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu bilgiyi teyit etmekten kaçınmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı da Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere saldırı yapmadıklarını bildirerek "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" açıklamasında bulunmuştu.
Polonya- AB- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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