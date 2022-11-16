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https://sputniknews.com.tr/20221116/rusyada-polonyaya-ukraynanin-kirli-provokasyonlarina-katilmama-cagrisi-1063504251.html
Rusya’da Polonya’ya ‘Ukrayna’nın kirli provokasyonlarına katılmama’ çağrısı
Rusya’da Polonya’ya ‘Ukrayna’nın kirli provokasyonlarına katılmama’ çağrısı
Polonya’ya Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmama ve kendi provokasyonlarını başlatma çağrısında bulunan Rusya’nın, füze olayıyla ilgili... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T20:52+0300
2022-11-16T20:52+0300
dünya
rusya
polonya
provokasyon
açıklama
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Varşova’yı, Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmamaya ve kendi provokasyonlarını başlatmamaya çağırdık” ifadesine yer verildi.Polonya tarafının dikkatinin, “15 Kasım 2022’de Polonya’nın Przewoduwe köyüne iki roketin düşmesi sonucu insanların ölümüyle sonuçlanan olayıyla ilgili olarak Polonya’da Rus karşıtı histerinin kışkırtıldığına” çekildiği kaydedildi.Açıklamada, “Rusya tarafı Varşova’dan bu olayla ilgili her türlü Rus karşıtı spekülasyonlara son vermesini bekliyor” dendi.
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rusya, polonya, provokasyon, açıklama, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, polonya, provokasyon, açıklama, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya’da Polonya’ya ‘Ukrayna’nın kirli provokasyonlarına katılmama’ çağrısı

20:52 16.11.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Polonya’ya Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmama ve kendi provokasyonlarını başlatma çağrısında bulunan Rusya’nın, füze olayıyla ilgili spekülasyonlara son verilmesini beklediği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Varşova’yı, Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmamaya ve kendi provokasyonlarını başlatmamaya çağırdık” ifadesine yer verildi.
Polonya tarafının dikkatinin, “15 Kasım 2022’de Polonya’nın Przewoduwe köyüne iki roketin düşmesi sonucu insanların ölümüyle sonuçlanan olayıyla ilgili olarak Polonya’da Rus karşıtı histerinin kışkırtıldığına” çekildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Rusya tarafı Varşova’dan bu olayla ilgili her türlü Rus karşıtı spekülasyonlara son vermesini bekliyor” dendi.
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