https://sputniknews.com.tr/20221116/rusyada-polonyaya-ukraynanin-kirli-provokasyonlarina-katilmama-cagrisi-1063504251.html

Rusya’da Polonya’ya ‘Ukrayna’nın kirli provokasyonlarına katılmama’ çağrısı

Rusya’da Polonya’ya ‘Ukrayna’nın kirli provokasyonlarına katılmama’ çağrısı

Polonya’ya Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmama ve kendi provokasyonlarını başlatma çağrısında bulunan Rusya’nın, füze olayıyla ilgili... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T20:52+0300

2022-11-16T20:52+0300

2022-11-16T20:52+0300

dünya

rusya

polonya

provokasyon

açıklama

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Varşova’yı, Kiev rejiminin düzenlediği kirli provokasyonlara karışmamaya ve kendi provokasyonlarını başlatmamaya çağırdık” ifadesine yer verildi.Polonya tarafının dikkatinin, “15 Kasım 2022’de Polonya’nın Przewoduwe köyüne iki roketin düşmesi sonucu insanların ölümüyle sonuçlanan olayıyla ilgili olarak Polonya’da Rus karşıtı histerinin kışkırtıldığına” çekildiği kaydedildi.Açıklamada, “Rusya tarafı Varşova’dan bu olayla ilgili her türlü Rus karşıtı spekülasyonlara son vermesini bekliyor” dendi.

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rusya, polonya, provokasyon, açıklama, rusya dışişleri bakanlığı