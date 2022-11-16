https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-ukrayna-polonya-sinirina-en-az-35-km-mesafedeki-ukrayna-topraklarindaki-hedefleri-vurduk-1063483467.html
Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk
Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere atış... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vaka hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti. Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair bazı Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin açıklamalarını 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Rus savunma uzmanlarının Przewodow köyündeki füze enkazlarına ait dün akşam yayınlanan fotoğrafların Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sisteminin güdümlü füzesinin parçaları olduğunu kesin olarak tespit ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ap-abdlilere-gore-ilk-bulgular-rus-fuzesini-engellemeye-calisan-ukrayna-fuzesine-isaret-ediyor-1063476474.html
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Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk
12:24 16.11.2022 (güncellendi: 12:46 16.11.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere atış gerçekleştirdiğini ve tüm füzelerin Ukrayna'daki tesisleri başarıyla vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vaka hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti.
Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair bazı Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin açıklamalarını 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Konaşenkov, Rus savunma uzmanlarının Przewodow köyündeki füze enkazlarına ait dün akşam yayınlanan fotoğrafların Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sisteminin güdümlü füzesinin parçaları olduğunu kesin olarak tespit ettiğini söyledi.