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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-ukrayna-polonya-sinirina-en-az-35-km-mesafedeki-ukrayna-topraklarindaki-hedefleri-vurduk-1063483467.html
Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk
Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere atış... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:24+0300
2022-11-16T12:46+0300
rusya
ukrayna
polonya
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vaka hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti. Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair bazı Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin açıklamalarını 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Rus savunma uzmanlarının Przewodow köyündeki füze enkazlarına ait dün akşam yayınlanan fotoğrafların Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sisteminin güdümlü füzesinin parçaları olduğunu kesin olarak tespit ettiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ap-abdlilere-gore-ilk-bulgular-rus-fuzesini-engellemeye-calisan-ukrayna-fuzesine-isaret-ediyor-1063476474.html
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rusya, ukrayna, polonya
rusya, ukrayna, polonya

Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk

12:24 16.11.2022 (güncellendi: 12:46 16.11.2022)
© AP Photo / Michal DyjukUkrayna- Polonya- Rusya
Ukrayna- Polonya- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere atış gerçekleştirdiğini ve tüm füzelerin Ukrayna'daki tesisleri başarıyla vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vaka hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti.
Przewodow köyüne Rus füzelerinin isabet ettiğine dair bazı Ukraynalı kaynakların ve yabancı yetkililerin açıklamalarını 'durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
Polonya'ya düşen füze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
Ukrayna krizi
AP: ABD'lilere göre ilk bulgular Rus füzesini engellemeye çalışan Ukrayna füzesine işaret ediyor
09:59
Konaşenkov, Rus savunma uzmanlarının Przewodow köyündeki füze enkazlarına ait dün akşam yayınlanan fotoğrafların Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sisteminin güdümlü füzesinin parçaları olduğunu kesin olarak tespit ettiğini söyledi.
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