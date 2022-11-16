https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-disisleri-nato-polonyadaki-fuze-olayindan-sonra-dogu-kanadindaki-faaliyetlerini-artirabilir-1063486601.html

Rusya Dışişleri: NATO, Polonya’daki füze olayından sonra doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabilir

Rusya Dışişleri: NATO, Polonya’daki füze olayından sonra doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Polonya topraklarında yer alan bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO’nun doğu kanadındaki... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:22+0300

2022-11-16T13:22+0300

2022-11-16T13:22+0300

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aleksandr gruşko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basınına demecinde Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabileceğini söyledi.Gruşko, “Somut adımlarla ilgili olarak, en önemlisi NATO Konseyi'nin ilgili durumlarda istişareler öngören Washington Anlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca toplanmasıdır. Gelen bilgiler ve Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar dikkate alındığında ne Polonya, ne de NATO tarafından ileride atılabilecek farklı herhangi bir adım öngörmüyorum. Söylemlerle sınırlı kalacaklar, ancak belki de bu söylemler ile birlikte ittifakın doğu kanadındaki faaliyetlerin artırılması konusunda bazı ek kararlar alınabilecek” diye konuştu.‘Füze olayından sonra Polonya’dan Rusya’ya yönelik suçlayıcı söylemler beklenebilir’Füze olayından sonra Varşova'nın Moskova'ya yönelik suçlayıcı söylemler kullanması beklenebileceğine dikkat çeken Gruşko, “Bildiğim kadarıyla onlar (Polonya) Dördüncü Madde uyarınca NATO Konseyi’ni toplamaya hazırlanıyorlar. Dolayısıyla, ‘ne olursa olsun her şeyden Rusya sorumludur’ söylemi beklenebilir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, NATO’nun Polonya’daki olay ile ilgili alacağı kararların Rusya’nın çıkarlarını etkileyecek olması durumunda Moskova’nın gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-ukrayna-polonya-sinirina-en-az-35-km-mesafedeki-ukrayna-topraklarindaki-hedefleri-vurduk-1063483467.html

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