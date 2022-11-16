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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-disisleri-nato-polonyadaki-fuze-olayindan-sonra-dogu-kanadindaki-faaliyetlerini-artirabilir-1063486601.html
Rusya Dışişleri: NATO, Polonya’daki füze olayından sonra doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabilir
Rusya Dışişleri: NATO, Polonya’daki füze olayından sonra doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Polonya topraklarında yer alan bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO’nun doğu kanadındaki... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T13:22+0300
2022-11-16T13:22+0300
ukrayna krizi
rusya
polonya
ukrayna
nato
aleksandr gruşko
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basınına demecinde Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabileceğini söyledi.Gruşko, “Somut adımlarla ilgili olarak, en önemlisi NATO Konseyi'nin ilgili durumlarda istişareler öngören Washington Anlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca toplanmasıdır. Gelen bilgiler ve Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar dikkate alındığında ne Polonya, ne de NATO tarafından ileride atılabilecek farklı herhangi bir adım öngörmüyorum. Söylemlerle sınırlı kalacaklar, ancak belki de bu söylemler ile birlikte ittifakın doğu kanadındaki faaliyetlerin artırılması konusunda bazı ek kararlar alınabilecek” diye konuştu.‘Füze olayından sonra Polonya’dan Rusya’ya yönelik suçlayıcı söylemler beklenebilir’Füze olayından sonra Varşova'nın Moskova'ya yönelik suçlayıcı söylemler kullanması beklenebileceğine dikkat çeken Gruşko, “Bildiğim kadarıyla onlar (Polonya) Dördüncü Madde uyarınca NATO Konseyi’ni toplamaya hazırlanıyorlar. Dolayısıyla, ‘ne olursa olsun her şeyden Rusya sorumludur’ söylemi beklenebilir” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, NATO’nun Polonya’daki olay ile ilgili alacağı kararların Rusya’nın çıkarlarını etkileyecek olması durumunda Moskova’nın gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-ukrayna-polonya-sinirina-en-az-35-km-mesafedeki-ukrayna-topraklarindaki-hedefleri-vurduk-1063483467.html
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rusya, polonya, ukrayna, nato, aleksandr gruşko
rusya, polonya, ukrayna, nato, aleksandr gruşko

Rusya Dışişleri: NATO, Polonya’daki füze olayından sonra doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabilir

13:22 16.11.2022
© SputnikPolonya- AB- NATO
Polonya- AB- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Polonya topraklarında yer alan bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basınına demecinde Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet etmesi olayının ardından NATO’nun doğu kanadındaki faaliyetlerini artırabileceğini söyledi.
Gruşko, “Somut adımlarla ilgili olarak, en önemlisi NATO Konseyi'nin ilgili durumlarda istişareler öngören Washington Anlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca toplanmasıdır. Gelen bilgiler ve Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar dikkate alındığında ne Polonya, ne de NATO tarafından ileride atılabilecek farklı herhangi bir adım öngörmüyorum. Söylemlerle sınırlı kalacaklar, ancak belki de bu söylemler ile birlikte ittifakın doğu kanadındaki faaliyetlerin artırılması konusunda bazı ek kararlar alınabilecek” diye konuştu.

‘Füze olayından sonra Polonya’dan Rusya’ya yönelik suçlayıcı söylemler beklenebilir’

Füze olayından sonra Varşova'nın Moskova'ya yönelik suçlayıcı söylemler kullanması beklenebileceğine dikkat çeken Gruşko, “Bildiğim kadarıyla onlar (Polonya) Dördüncü Madde uyarınca NATO Konseyi’ni toplamaya hazırlanıyorlar. Dolayısıyla, ‘ne olursa olsun her şeyden Rusya sorumludur’ söylemi beklenebilir” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, NATO’nun Polonya’daki olay ile ilgili alacağı kararların Rusya’nın çıkarlarını etkileyecek olması durumunda Moskova’nın gerekli önlemleri alacağını da sözlerine ekledi.
Ukrayna- Polonya- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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