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https://sputniknews.com.tr/20221116/polonyanin-nato-daimi-temsilcisi-nato-sozlesmesinin-4-maddesinin-uygulanmasi-icin-bir-neden-yok-1063497651.html
Polonya’nın NATO Daimi Temsilcisi: NATO sözleşmesinin 4. maddesinin uygulanması için bir neden yok
Polonya’nın NATO Daimi Temsilcisi: NATO sözleşmesinin 4. maddesinin uygulanması için bir neden yok
Polonya’nın NATO Daimi Temsilcisi Szatkowskiy, NATO sözleşmesinin 4'üncü maddesinin uygulanması için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T17:59+0300
2022-11-16T17:59+0300
dünya
polonya
nato
açıklama
saldırganlık
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Polonya'nın NATO Daimi Temsilcisi Tomasz Szatkowskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'nın Ukrayna sınırına füze düşmesi nedeniyle NATO sözleşmesinin 4. maddesinin uygulanması için herhangi bir ön koşul bulunmadığını söyledi.Szatkowskiy, "4. maddenin siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ile ilgili kendi ön koşulları bulunuyor. Şu an itibariyle bununla ilgili bir olay yaşanmadı. Acil istişare toplantısına ilişkin ön koşullar analiz edildi, ancak toplantı yapılmadı” dedi.Büyükelçi, Polonya’nın saldırıya uğraması durumunda NATO sözleşmesinin 4'üncü maddesinin işletilmesi imkanını kullanacağını kaydetti.
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polonya, nato, açıklama, saldırganlık
polonya, nato, açıklama, saldırganlık

Polonya’nın NATO Daimi Temsilcisi: NATO sözleşmesinin 4. maddesinin uygulanması için bir neden yok

17:59 16.11.2022
© İHA / TOMS KALNINSNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA / TOMS KALNINS
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Polonya’nın NATO Daimi Temsilcisi Szatkowskiy, NATO sözleşmesinin 4'üncü maddesinin uygulanması için herhangi bir neden bulunmadığını ifade etti.
Polonya'nın NATO Daimi Temsilcisi Tomasz Szatkowskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polonya'nın Ukrayna sınırına füze düşmesi nedeniyle NATO sözleşmesinin 4. maddesinin uygulanması için herhangi bir ön koşul bulunmadığını söyledi.
Szatkowskiy, "4. maddenin siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ile ilgili kendi ön koşulları bulunuyor. Şu an itibariyle bununla ilgili bir olay yaşanmadı. Acil istişare toplantısına ilişkin ön koşullar analiz edildi, ancak toplantı yapılmadı” dedi.
Büyükelçi, Polonya’nın saldırıya uğraması durumunda NATO sözleşmesinin 4'üncü maddesinin işletilmesi imkanını kullanacağını kaydetti.
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