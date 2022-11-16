CANLI | Polonya Başbakanı uluslararası uzmanları füzelerin düştüğü bölgeye davet etti

Polonya Başbakanı Morawiecki, gazetecilere verdiği demeçte, 2 kişinin hayatını kaybettiği füze düşmesi olayını araştırmak için uluslararası uzmanları bölgeye davet ettiğini söyledi.

Polonya, Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füzeler nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinde bir köye isabet eden ve 2 kişinin ölümüne yol açan füzelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında, ülkedeki güvenlik birimlerinin teyakkuza geçtiğini söyleyen Başbakan, "Polis ve güvenlik birimleri alarm durumunda" dedi.

Morawiecki, ülkesinin NATO üyesi olduğunu anımsatarak, NATO'nun 4. maddesini harekete geçirme seçeneğinin gündemde olduğunu söyledi.