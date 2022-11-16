https://sputniknews.com.tr/20221116/pentagon-kiev-gonderdigimiz-nasamslari-kullanmaya-basladi-1063507590.html

Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı

Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanılmaya başladığını belirtti. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

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lloyd austin

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ukrayna

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin halihazırda savaş alanında kullanıldığını söyledi.Austin, “Ukrayna'ya gönderdiğimiz NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanımda olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Şimdiye kadarki performansları oldukça etkileyici” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Washington’un Kiev'e iki NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini duyurmuştu.

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