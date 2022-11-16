https://sputniknews.com.tr/20221116/pentagon-kiev-gonderdigimiz-nasamslari-kullanmaya-basladi-1063507590.html
Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı
Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı
ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanılmaya başladığını belirtti. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:57+0300
2022-11-16T21:57+0300
2022-11-16T21:57+0300
ukrayna krizi
austin
lloyd austin
pentagon
abd
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_aaea00dba226940673ca0a6cb84f59ad.jpg
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin halihazırda savaş alanında kullanıldığını söyledi.Austin, “Ukrayna'ya gönderdiğimiz NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanımda olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Şimdiye kadarki performansları oldukça etkileyici” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Washington’un Kiev'e iki NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini duyurmuştu.
austin
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050292327_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_f2b5c76d2d6426175cf2574907d9b520.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
austin, lloyd austin, pentagon, abd, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
austin, lloyd austin, pentagon, abd, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı
Abone ol
ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanılmaya başladığını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin halihazırda savaş alanında kullanıldığını söyledi.
Austin, “Ukrayna'ya gönderdiğimiz NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanımda olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Şimdiye kadarki performansları oldukça etkileyici” ifadelerini kullandı.
Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Washington’un Kiev'e iki NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini duyurmuştu.