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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/pentagon-kiev-gonderdigimiz-nasamslari-kullanmaya-basladi-1063507590.html
Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı
Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı
ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanılmaya başladığını belirtti. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-16T21:57+0300
ukrayna krizi
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pentagon
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ukrayna
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin halihazırda savaş alanında kullanıldığını söyledi.Austin, “Ukrayna'ya gönderdiğimiz NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanımda olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Şimdiye kadarki performansları oldukça etkileyici” ifadelerini kullandı.Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Washington’un Kiev'e iki NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini duyurmuştu.
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austin, lloyd austin, pentagon, abd, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
austin, lloyd austin, pentagon, abd, ukrayna krizi, ukrayna, rusya

Pentagon: Kiev, gönderdiğimiz NASAMS'ları kullanmaya başladı

21:57 16.11.2022
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© REUTERS / Alexander Drago
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ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanılmaya başladığını belirtti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun olağan toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya gönderdiği NASAMS hava savunma sistemlerinin halihazırda savaş alanında kullanıldığını söyledi.

Austin, “Ukrayna'ya gönderdiğimiz NASAMS hava savunma sistemlerinin kullanımda olduğunu bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Şimdiye kadarki performansları oldukça etkileyici” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Washington’un Kiev'e iki NASAMS hava savunma sistemi gönderdiğini duyurmuştu.
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