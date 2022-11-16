https://sputniknews.com.tr/20221116/osmanlidan-cumhuriyete-150-yillik-demokrasi-mucadelesinin-kitabi-1063526748.html
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 150 yıllık demokrasi mücadelesinin kitabı
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 150 yıllık demokrasi mücadelesinin kitabı
Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine, 150 yıllık demokrasi mücadelesini kitap haline getiren tarihçi yazar Sadık Usta, ‘Türk Ütopyaları-Osmanlı’dan Cumhuriyet... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T23:15+0300
2022-11-16T23:15+0300
2022-11-16T23:51+0300
akşam postasi
osmanlı
türkiye
demokrasi
mücadele
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İşte Sadık Usta’nın sözlerinden satırbaşları:"Cumhuriyet devriminin büyük başarıları yukarıdan dayatma değil, 1800’lerin ortalarından itibaren ciddi bedeller ödeyerek gelen özgürlük düşünün sonucudur. Ziya Paşa, Namık Kemal, İsmail Gaspıralı gibi buna öncülük eden isimler var. Gaspıralı ilk kez Latin Alfabesi’ne geçmemiz gerektiğini savunan muazzam bir ütopyacıdır. Birçok alanda reformlar düşünülmüş ve bunun mücadelesi verilmiştir. Öteden beri liberal sol kesimden Türk milleti eleştirel düşünemez, ütopyalar düşünemez diye önyargılı bir anlayışı var bunun aksini ispat etmek istedim. Bir de muhafazakar sağ kesimden Cumhuriyet devriminin Atatürk’ün kafasında bir gecede tasarlandığını ve kültürel kopuş yaşandığını, kendi gelenek ve köklerimizden koparıldığımızı savunan bir eleştiri var. Bu ikisinin de yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştım.'Türkiye’nin kaderi'Bir tarihçi olarak söyleyeyim. Şu anda bir bunalım yaşıyoruz Türkiye’de. Ben bunun aşılacağından çok eminim. Türkiye’nin önündeki en önemli sorunlarından biri yükseltilen mahalle duvarlarının yıkılmasıdır. Kaşrı taraftaki zihinlere kendi sesimizi ulaştırmak, tartışmak ve karşı taraftaki insanlarla ortak bir düşünce havuzu yaratmak bugün Türkiye’nin kaderi haline gelmiştir. Herkesin kendi mahallesinde kendi tabanına propaganda yapması Türkiye’nin çıkmazıdır."
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Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
osmanlı, türkiye, demokrasi, mücadele, rsfm
osmanlı, türkiye, demokrasi, mücadele, rsfm
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 150 yıllık demokrasi mücadelesinin kitabı
23:15 16.11.2022 (güncellendi: 23:51 16.11.2022) Abone ol
Özel
Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine, 150 yıllık demokrasi mücadelesini kitap haline getiren tarihçi yazar Sadık Usta, ‘Türk Ütopyaları-Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemini Özgürlüğü Düşlemek’ kitabını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
İşte Sadık Usta’nın sözlerinden satırbaşları:
"Cumhuriyet devriminin büyük başarıları yukarıdan dayatma değil, 1800’lerin ortalarından itibaren ciddi bedeller ödeyerek gelen özgürlük düşünün sonucudur. Ziya Paşa, Namık Kemal, İsmail Gaspıralı gibi buna öncülük eden isimler var. Gaspıralı ilk kez Latin Alfabesi’ne geçmemiz gerektiğini savunan muazzam bir ütopyacıdır. Birçok alanda reformlar düşünülmüş ve bunun mücadelesi verilmiştir. Öteden beri liberal sol kesimden Türk milleti eleştirel düşünemez, ütopyalar düşünemez diye önyargılı bir anlayışı var bunun aksini ispat etmek istedim. Bir de muhafazakar sağ kesimden Cumhuriyet devriminin Atatürk’ün kafasında bir gecede tasarlandığını ve kültürel kopuş yaşandığını, kendi gelenek ve köklerimizden koparıldığımızı savunan bir eleştiri var. Bu ikisinin de yanlış olduğunu kanıtlamaya çalıştım.
'Türkiye’nin kaderi'
Bir tarihçi olarak söyleyeyim. Şu anda bir bunalım yaşıyoruz Türkiye’de. Ben bunun aşılacağından çok eminim. Türkiye’nin önündeki en önemli sorunlarından biri yükseltilen mahalle duvarlarının yıkılmasıdır. Kaşrı taraftaki zihinlere kendi sesimizi ulaştırmak, tartışmak ve karşı taraftaki insanlarla ortak bir düşünce havuzu yaratmak bugün Türkiye’nin kaderi haline gelmiştir. Herkesin kendi mahallesinde kendi tabanına propaganda yapması Türkiye’nin çıkmazıdır."