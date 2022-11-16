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NATO: İlk bulgulara göre Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait olabilir
NATO: İlk bulgulara göre Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait olabilir
NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini duyurdu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T14:58+0300
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nato
nato

NATO: İlk bulgulara göre Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait olabilir

14:58 16.11.2022 (güncellendi: 14:59 16.11.2022)
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NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini duyurdu.
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