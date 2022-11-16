https://sputniknews.com.tr/20221116/msb-sinirlardan-kacak-gecmeye-calisan-5-orgut-uyesi-yakalandi-1063483066.html

MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı

MSB: Sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 5 örgüt üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan sınırlarından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3'ü PKK/PYD, 2'si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

sınır

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen şahıslardan birinin astsubay, diğerinin de sözleşmeli er olarak görev yaparken ihraç edildiği tespit edildi" denildi.

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