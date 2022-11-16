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https://sputniknews.com.tr/20221116/morgan-stanleyden-asgari-ucret-tahmini-1063496997.html
Morgan Stanley’den 'asgari ücret' tahmini
Morgan Stanley’den 'asgari ücret' tahmini
Morgan Stanley'in Türkiye analizinde yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü, enflasyonun 2023'ün sonunda yüzde 53’e... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T17:42+0300
2022-11-16T17:42+0300
dünya
morgan stanley
türkiye
zam
faiz
asgari ücret
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ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley 'CEEMEA Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi.Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra ortodoks politikalara dönüşün de olası olduğu belirtildi. Ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024’ten itibaren ekonominin 'düşük enflasyon ve yüksek büyüme' dönemine girilebileceği ifade edildi.Asgari ücrete yüzde 60 zam tahminiRaporda ayrıca yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü.2023’te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla birlikte enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e düşebileceği belirtildi.İkinci senaryoda politika faizi yükseltiliyorRaporda politika faizlerine ilişkin yapılan tahminde, "Ana senaryomuz politika faizinin yüzde 9’da kalması yönünde. İkinci senaryomuz ise ortodoks para politikasına dönülmesi ve tam teşekküllü makro istikrar programının uygulanması yönünde. İkinci senaryomuzda politika faizinin 2023’te yüzde 35’e yükselmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Bütçe açığı artacakEnerji sübvansiyonları, KKM’nin maliyeti ve seçimler öncesinde kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılacak zamların gelecek yıl bütçe açığının artmasına neden olacağı öngörüldü.Raporda Türkiye'nin 2023'teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak tahmin edildi.
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morgan stanley, türkiye, zam, faiz, asgari ücret
morgan stanley, türkiye, zam, faiz, asgari ücret

Morgan Stanley’den 'asgari ücret' tahmini

17:42 16.11.2022
© AAMorgan Stanley
Morgan Stanley - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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Morgan Stanley'in Türkiye analizinde yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü, enflasyonun 2023'ün sonunda yüzde 53’e düşebileceği tahmini yapıldı.
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley 'CEEMEA Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi.
Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra ortodoks politikalara dönüşün de olası olduğu belirtildi. Ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024’ten itibaren ekonominin 'düşük enflasyon ve yüksek büyüme' dönemine girilebileceği ifade edildi.

Asgari ücrete yüzde 60 zam tahmini

Raporda ayrıca yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü.
2023’te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla birlikte enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e düşebileceği belirtildi.

İkinci senaryoda politika faizi yükseltiliyor

Raporda politika faizlerine ilişkin yapılan tahminde, "Ana senaryomuz politika faizinin yüzde 9’da kalması yönünde. İkinci senaryomuz ise ortodoks para politikasına dönülmesi ve tam teşekküllü makro istikrar programının uygulanması yönünde. İkinci senaryomuzda politika faizinin 2023’te yüzde 35’e yükselmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Bütçe açığı artacak

Enerji sübvansiyonları, KKM’nin maliyeti ve seçimler öncesinde kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılacak zamların gelecek yıl bütçe açığının artmasına neden olacağı öngörüldü.
Raporda Türkiye'nin 2023'teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak tahmin edildi.
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