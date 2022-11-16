https://sputniknews.com.tr/20221116/morgan-stanleyden-asgari-ucret-tahmini-1063496997.html

Morgan Stanley’den 'asgari ücret' tahmini

Morgan Stanley’den 'asgari ücret' tahmini

Morgan Stanley'in Türkiye analizinde yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü, enflasyonun 2023'ün sonunda yüzde 53’e... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T17:42+0300

2022-11-16T17:42+0300

2022-11-16T17:42+0300

dünya

morgan stanley

türkiye

zam

faiz

asgari ücret

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ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley 'CEEMEA Ekonomik Görünüm' raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi.Raporda Türkiye için baz senaryonun yüzde 9 politika faizinin uzun süre sabit tutulması olduğu ancak seçimlerden sonra ortodoks politikalara dönüşün de olası olduğu belirtildi. Ortodoks politikaya dönüşün ekonomide yeniden dengelenme sağlayabileceği, 2024’ten itibaren ekonominin 'düşük enflasyon ve yüksek büyüme' dönemine girilebileceği ifade edildi.Asgari ücrete yüzde 60 zam tahminiRaporda ayrıca yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü.2023’te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla birlikte enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e düşebileceği belirtildi.İkinci senaryoda politika faizi yükseltiliyorRaporda politika faizlerine ilişkin yapılan tahminde, "Ana senaryomuz politika faizinin yüzde 9’da kalması yönünde. İkinci senaryomuz ise ortodoks para politikasına dönülmesi ve tam teşekküllü makro istikrar programının uygulanması yönünde. İkinci senaryomuzda politika faizinin 2023’te yüzde 35’e yükselmesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Bütçe açığı artacakEnerji sübvansiyonları, KKM’nin maliyeti ve seçimler öncesinde kamu sektörü çalışanlarının maaşlarına ve emekli maaşlarına yapılacak zamların gelecek yıl bütçe açığının artmasına neden olacağı öngörüldü.Raporda Türkiye'nin 2023'teki büyüme tahmini yüzde 2,8, 2024 yılı tahmini ise yüzde 2,4 olarak tahmin edildi.

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morgan stanley, türkiye, zam, faiz, asgari ücret