https://sputniknews.com.tr/20221116/mhpli-vekiller-istiklal-caddesinde-avrupa-baskentlerinin-ve-washingtonun-elindedir-bu-funye-1063480808.html

MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'

MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'

TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Adan açıklamasında, "İstanbul'da işlenen bu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T11:41+0300

2022-11-16T11:41+0300

2022-11-16T11:41+0300

türkiye

mhp

istiklal caddesi

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İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının ardından, MHP'li vekiller ve yöneticiler de İstiklal Caddesi'ne geldi.TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yaptı.Celal Adan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. PKK ve terör örgütleri Avrupa'nın her yerinde çok rahatça gezmekte ve Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını sergilemektedir.stanbul'umuzun gözbebeğinde burada kan kusanlar, sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır.TBMM başkanvekili olarak yemin etmiş bir vekil olarak buradan açıkça ilan ediyorum. PKK'ya terör örgütü demeyenlerin TBMM'de olmaya hakları yoktur. İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir."

türkiye

istiklal caddesi

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