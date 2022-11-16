https://sputniknews.com.tr/20221116/mhpli-vekiller-istiklal-caddesinde-avrupa-baskentlerinin-ve-washingtonun-elindedir-bu-funye-1063480808.html
MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'
MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Adan açıklamasında, "İstanbul'da işlenen bu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T11:41+0300
2022-11-16T11:41+0300
2022-11-16T11:41+0300
türkiye
mhp
istiklal caddesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063480963_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_031c8ef52b65f68fc5e98e8f9fe745af.jpg
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının ardından, MHP'li vekiller ve yöneticiler de İstiklal Caddesi'ne geldi.TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yaptı.Celal Adan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. PKK ve terör örgütleri Avrupa'nın her yerinde çok rahatça gezmekte ve Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını sergilemektedir.stanbul'umuzun gözbebeğinde burada kan kusanlar, sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır.TBMM başkanvekili olarak yemin etmiş bir vekil olarak buradan açıkça ilan ediyorum. PKK'ya terör örgütü demeyenlerin TBMM'de olmaya hakları yoktur. İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir."
türkiye
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063480963_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_2bd9c18533c88e2aa9f64abb49a3db96.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mhp, istiklal caddesi
MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'
Abone ol
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Adan açıklamasında, "İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti teröre asla boyun eğmeyecektir" ifadelerine yer verdi. Adan, "Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye" diye konuştu.
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının ardından, MHP'li vekiller ve yöneticiler de İstiklal Caddesi'ne geldi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yaptı.
Celal Adan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. PKK ve terör örgütleri Avrupa'nın her yerinde çok rahatça gezmekte ve Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını sergilemektedir.
stanbul'umuzun gözbebeğinde burada kan kusanlar, sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır.
TBMM başkanvekili olarak yemin etmiş bir vekil olarak buradan açıkça ilan ediyorum. PKK'ya terör örgütü demeyenlerin TBMM'de olmaya hakları yoktur. İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir."