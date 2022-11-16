Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafedeki, Ukrayna topraklarındaki hedefleri vurduk
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221116/mhpli-vekiller-istiklal-caddesinde-avrupa-baskentlerinin-ve-washingtonun-elindedir-bu-funye-1063480808.html
MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'
MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Adan açıklamasında, "İstanbul'da işlenen bu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T11:41+0300
2022-11-16T11:41+0300
türkiye
mhp
istiklal caddesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063480963_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_031c8ef52b65f68fc5e98e8f9fe745af.jpg
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının ardından, MHP'li vekiller ve yöneticiler de İstiklal Caddesi'ne geldi.TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yaptı.Celal Adan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. PKK ve terör örgütleri Avrupa'nın her yerinde çok rahatça gezmekte ve Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını sergilemektedir.stanbul'umuzun gözbebeğinde burada kan kusanlar, sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır.TBMM başkanvekili olarak yemin etmiş bir vekil olarak buradan açıkça ilan ediyorum. PKK'ya terör örgütü demeyenlerin TBMM'de olmaya hakları yoktur. İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir."
türkiye
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063480963_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_2bd9c18533c88e2aa9f64abb49a3db96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, istiklal caddesi
mhp, istiklal caddesi

MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'

11:41 16.11.2022
© FotoğrafMHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye'
MHP'li vekiller İstiklal Caddesi'nde: 'Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Adan açıklamasında, "İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti teröre asla boyun eğmeyecektir" ifadelerine yer verdi. Adan, "Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye" diye konuştu.
İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının ardından, MHP'li vekiller ve yöneticiler de İstiklal Caddesi'ne geldi.
TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP'li bazı milletvekilleri ve yöneticiler, terör saldırısının gerçekleştiği yerde basın açıklaması yaptı.
Celal Adan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Avrupa başkentlerinin ve Washington'un elindedir bu fünye. PKK ve terör örgütleri Avrupa'nın her yerinde çok rahatça gezmekte ve Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını sergilemektedir.
stanbul'umuzun gözbebeğinde burada kan kusanlar, sıçrayan kan Avrupa'nın başkentlerine sıçramıştır.
TBMM başkanvekili olarak yemin etmiş bir vekil olarak buradan açıkça ilan ediyorum. PKK'ya terör örgütü demeyenlerin TBMM'de olmaya hakları yoktur. İstanbul'da işlenen bu cinayet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türk milleti büyüktür teröre asla boyun eğmeyecektir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала