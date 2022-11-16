https://sputniknews.com.tr/20221116/kremlin-bati-polonyadaki-fuze-vakasina-histerik-ve-rusofobik-bir-tepki-verdi---1063485887.html

Kremlin: Batı, Polonya'daki füze vakasına histerik ve Rusofobik bir tepki verdi

Kremlin: Batı, Polonya'daki füze vakasına histerik ve Rusofobik bir tepki verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vakaya histerik ve Rusofobik bir tepki verdiğini... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:10+0300

2022-11-16T13:10+0300

2022-11-16T13:57+0300

ukrayna krizi

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rusya

ukrayna

polonya

dmitriy peskov

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Günlük basın toplantısında Polonya'daki vakanın hemen ardından Rusya'ya yöneltilen suçlamalar hakkında konuşan Peskov, "Hiçbir gerçek veriye dayanmayan başka bir histerik, şiddetli bir Rusofobik tepkiye tanıklık ettik. Gerçekten de bazı ülkelerin üst düzey temsilcileri, tam olarak ne yaşandığı, neyin sebep olduğu hakkında hiçbir fikirleri olmadan açıklamalarda bulundular" dedi.Polonya'nın vakadan hemen sonra elinde imkan olmasına rağmen S-300 füzesinden bahsetmemesinin sebebiyle ilgili sorular karşısında bu tür soruların muhatabının Varşova olduğu yanıtını veren Peskov, "Yine de Polonyalı yetkililerden bu kadar hassas ve potansiyel olarak tehlikeli konular hakkında konuşurken daha itidalli, daha dengeli ve profesyonel olmalarının istenmesi gerekir" diye konuştu.Peskov, Rusya'nın Polonya'daki vakayla hiçbir ilgisi bulunmadığının altını çizdi.'Özel askeri harekatın amacında hiçbir değişiklik yok'Rusya ordusunun dün Ukrayna'daki askeri idare sistemine ve onunla bağlantılı tesislere düzenlediği yoğun bombardıman ışığında özel askeri harekatın amaçlarının değişip değişmediğine dair sorular alan Peskov, "Harekatın amaçlarında hiçbir değişiklik yok. Burada askeri altyapıyla ve faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan tesisler söz konusu" yanıtını verdi.'AB'nin Polonya vakasına verdiği tepkiyi Kuzey Akım saborajlarından sonra da beklerdik'AB'nin Polonya'daki füze vakasına verdiği tepkiyi Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sabotajlardan sonra göremediklerini söyleyen Peskov, "Elbette aynı duygusal, hatta aşırı duygusal tepkiyi Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiğinde de görmeyi tercih ederdik. O zaman böyle bir tepki verilmedi ve hiç kimse, bu sabotajı kimin organize ettiğini açığa çıkarmak için acele etmedi" dedi.'Putin ve Erdoğan gerekli gördüklerinde konuşurlar'Peskov, bir soru karşısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerektiğinde birkaç saat içinde görüşme ayarlayabildiklerinin ve bu konuda hiçbir sorun yaşanmadığının altını çizdi.Putin ve Erdoğan'ın sürekli iletişim halinde olduğunu kaydeden Peskov, iki liderin gerekli gördüklerinde telefon açarak birbirleriyle konuşacağını belirtti.'Tahıl anlaşmasıyla ilgili çalışmada olumlu ilerlemeler var'Bu günlerde tahıl anlaşmasının Rus tahılı ve gübresiyle ilgili kısmının çözüme kavuşturulmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığını anlatan Peskov, birtakım olumlu ilerlemeler olduğunu ancak daha önce varılan mutabakatların eksiksiz olarak yerine getirilmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığı hakkında konuşmak için Rus ürünlerinin tedariki önündeki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik çalışmanın sonuçlanmasını bekleme tavsiyesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221116/polonya-basbakani-uluslararasi-uzmanlari-fuzelerin-dustugu-bolgeye-davet-etti--1063471521.html

https://sputniknews.com.tr/20221116/cumhurbaskani-erdogan-endonezyada-konusuyor-1063473995.html

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kremlin, rusya, ukrayna, polonya, dmitriy peskov