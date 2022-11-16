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Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor
Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor
Dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilogramı 100 bin liradan satılırken 80 bin çiçekten yarım kilogram üretiliyor. Isparta'nın Aksu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
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çiçek, фото, pahalı, isparta
çiçek, фото, pahalı, isparta

Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor

13:34 16.11.2022 (güncellendi: 13:36 16.11.2022)
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Dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilogramı 100 bin liradan satılırken 80 bin çiçekten yarım kilogram üretiliyor. Isparta'nın Aksu ilçesinde ise safran yetiştiriciliği 3 dönümlük araziye yükseltildi.
© İHAIsparta Aksu İlçesi Koçular Köyü'nde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı.
Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Isparta Aksu İlçesi Koçular Köyü'nde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı.
© İHA2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.
Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.
© AAMor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.
Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.
© AASafran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor.
Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor.
© AASafranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor.
Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor.
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