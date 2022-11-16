Kilosu 100 bin liradan satılıyor, 80 bin çiçekten yarım kilo üretiliyor

© İHAIsparta Aksu İlçesi Koçular Köyü'nde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı.
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© İHA
Isparta Aksu İlçesi Koçular Köyü'nde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 250 metrekare alanda safran yetiştiriciliğine başlandı.
© İHA2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.
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© İHA
2022 yılında Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün projesi ve Aksu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sağlanan ödenek ile 3 çiftçi daha 2 dönümlük arazide safran yetiştiriciliğine başlayarak, ilçede safran yetiştiriciliği yapılan toplam arazi 3 dönüme ulaştı.
© AAMor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.
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© AA
Mor renk çiçekleri ve sarı iç kısımlarıyla ayırt edici görünüme sahip olan safran bitkisi, soğanlı bir kültür bitkisi olarak tanınıyor. Safran baharat, boya maddesi, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılıyor.
© AASafran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor.
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© AA
Safran ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilirken, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebiliyor.
© AASafranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor.
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© AA
Safranın kilogramı 100 bin liradan alıcı bulduğu için dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alıyor.